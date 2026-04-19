El grupo de amigos de Bahiense se consolida y ahora quedaron cuatro punteros en la LBB Bronce
El tricolor le cortó el invicto a Pellegrini. También festejaron Sportivo Bahiense B, Caza y Pesca Huracán Médanos y Barracas, en la continuidad de la quinta fecha.
Bahiense del Norte B dejó al torneo sin invictos, al ganarle esta noche como local a Pellegrini, por 72 a 67.
Fue en el encuentro destacado de la quinta fecha, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", que quedó con cuatro punteros: Bahiense B, Pellegrini, Sportivo Bahiense B y Caza y Pesca Huracán Médanos.
También, Caza y Pesca venció como visitante a Sporting (en cancha de Espora) y en tiempo suplementrio 94 a 91 (83-83).
El otro puntero, Sportivo Bahiense B, le ganó ampliamente, como visitante, a Velocidad B, por 104 a 59, siendo el primer equipo en alcanzar las tres cifras en la temporada.
Mientras que Barracas superó como local a Bella Vista, 77 a 63.
En el adelanto, Whitense había derrotado a Fortín Club (Pedro Luro), 73 a 66.
La fecha se completará el miércoles en Punta Alta, con Los Andes-Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich).
Bahiense del Norte B 72, Pellegrini 67
El tricolor, conformado por un grupo de amigos que venía participando de las Ligas Amateurs, va encontrando el ritmo y tras la derrota inicial ante Sporting cosechó cuatro victorias en fila.
EL local lo destrabó recién en los últimos dos minutos, con anotaciones de Leonardo La Bella y libres de Juan Manuel Pites y César Massa, metiendo un parcial de 7-2.
Liderados por el experimentado La Bella, el tricolor trepó a lo alto de la tabla. El base convirtió 26 puntos (2-10 en triples, 7-11 en dobles y 6-8 en libres), más 8 rebotes y 7 asistencias.
También fue muy importante el trabajo de Juan Manuel Pites, colaborando con 16 unidades (1-3 en triples, 5-7 en dobles y 3-4 en simples), más 4 rebotes y 3 asistencias.
El tridente de mayor valoración lo completó el laborioso Marcos Fernández, con 5 puntos (2-3 en triples) y 8 rebotes.
En el azulgrana, Iván Gómez Lepez aportó 23 puntos (3-6 en triples, 6-7 en dobles y 2-2 en libres), más 3 recuperos, 3 recobres y 2 asistencias.
Mientras que Nicolás Themtham cerró con 13 puntos (3-5 en triples), 4 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos.
Bahiense del Norte B (72): B. Massa (1), L. La Bella (26), J.M. Pites (16), C. Massa (11), M. Fernández (5), fi; J. Reta, C. Brugniere (6), M. Moretti, A. Tavella (5), F. Pérez (2) y A. De Beistegui. DT: Santiago Cappa.
Pellegrini (67): J.I. Castro (6), N. Themtham (13), M. Barrera (4), G. Chaves (10), Andrés Almirón (9), fi; I. Gómez Lepez (23), L. Cataffi y S. Frayssinet (2). DT: Juan Sergio Palumbo.
Cuartos: Bahiense, 14-12; 26-32 y 46-48.
Árbitros: Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).
Sporting 91, Caza y Pesca Huracán 94
Caza y Pesca Huracán Médanos se anotó un triunfo sumamente ajustado, de visita y en suplementario ante Sporting, por 94 a 91.
Los de Villarino, en el tiempo regular, pasaron al frente con dos libres de Leonel Álvarez y se los empató Francisco Testa, convirtiendo el segundo de los simples que tomó restando 6 segundos.
En el tiempo suplementario, la visita ganaba 92-87 a menos de un minuto y dos libres de Rodrigo Frontalini, más un doble de Gastón Martínez los puso contra las cuerdas, cerrándolo Nicolás Sánchez con dos libres.
Justamente el bahiense fue uno de los más importantes, con 21 puntos (1-2 en triples, 8-14 en dobles y 2-2 en libres), más 10 rebotes, 9 asistencias y 4 recuperos.
También se destacaron Juan Cruz Redivo (24 unidades, con 2-4 en t3, 5-9 en t2 y 8-9 en t1) y Herman Banegas (17 unidades y 17 rebotes).
En tanto, Leonel Álvarez terminó con 14 puntos, incluídos 4 de 9 en triples.
En el rojinero, Rodrigo Frontalini completó 25 puntos (2-5 en triples, 3-6 en dobles y 13-15 en libres), más 6 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.
Sporting (91): B. Falcioni (4), G. Díaz (6), M. Miguez (15), G. Martínez (13), B. Kumorkiewicz (8), fi; H. Rava (11), M. Gómez, F. Salmeri (6), R. Frontalini (25), A. Cisneros y F. Testa (3). DT: Ian Costa.
Caza y Pesca (94): N. Sánchez (21), J.C. Redivo (24), L. Álvarez (14), F. Perrín (10), H. Banegas (17), fi; T. Martz (4), M. Nievas, B. Meschini (2), B. López y D. Suárez. DT: Gabriel Asnes.
Cuartos: Sporting, 23-16; 36-44 y 63-61.
Tiempo regular: 83-83.
Árbitros: Horacio Sedán y Lucas Andrés.
Cancha: José Galié (Espora).
Velocidad B 59-Sportivo Bahiense B 104
Sportivo Bahiense B se va afianzando con este mix de jugadores que se habían bajado y algunos jóvenes que van empujando.
El tricolor llegó a las tres cifras, con buenos porcentajes en tiros de cancha, 11-21 en triples (52%) y 30-53 en dobles (57%), aunque un bajísimo 11-25 en libres (44%).
Individualmente, Santiago Simón fue el goleador, con 22 puntos, incluídos 6 de 7 en triples; Joel Asnaghi colaboró con 8 asistencias, 5 recuperos y 5 asistencias, mientras que Joaquín Abad aprovechó sus minutos: 12 unidades (2-2 en t3 y 3-5 en t2), más 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.
Velocidad B (59): E. González (5), R. Copreni (9), T. Carvalhosa (11), S. Hiebaum (13), T. Moreira (7), fi; N. Valdebenito (7), N. Ocampos (2), T. Gelabert, F. Mastrandrea (4), T. Rollhaiser (1) y T. Brussa. DT: Santiago Piñeiro.
Sportivo B (104): F. Galassi (6), L. Temporelli (4), J. Asnaghi (7), M. Pristupa (13), L. Santarelli (21), fi; S. Simón (22), J. Abad (12), F. Arizcuren, L. Sale (4), J. Altamirano (6), G. Plunkett (4) y B. Wais (5). DT: Joaquín Tuero.
Cuartos: Velocidad, 15-26; 34-49 y 46-81.
Árbitros: Néstor Schernenco y Joaquín Binsou.
Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).
Barracas 77, Bella Vista 63
Barracas (77): A. Passeggi (12), A. Astradas (11), R. Eliosoff (3), R. Catalá (23), M. Quevedo (6), fi; L. Polak (22), M. Capurso, D. Ilari, A. Aliscioni, J. Román y S. Soriano. DT: Albano Schneider.
Bella Vista (63): B. Ruesga (2), R. Alesso (8), S. Durando (9), T. De Cascos (5), R. Inglera (21), fi; B. Ciommo (9), S. Bertoni (9) y D. Rueda. DT: Pablo De Cascos.
Cuartos: Barracas, 20-14; 31-26 y 59-39.
Árbitros: Marjorie Stuardo y Yamila Nicoletta.
Cancha: El Bosque.
Posiciones
1º) Bahiense B, 9 puntos (4-1)
1º) Pellegrini, 9 puntos (4-1)
1º) Sportivo B, 9 (4-1)
1º) Caza y Pesca, 9 (4-1)
5º) Whitense, 8 (3-2)
5º) Barracas, 8 (3-2)
7º) Velocidad B, 7 (2-3)
7º) Sporting, 7 (2-3)
9º) Los Andes, 6 (2-2) (*)
10º) Fútbol y Tenis, 5 (1-3) (*)
10º) Fortín Club, 5 (0-5)
10º) Bella Vista, 5 (0-5)
(*) Tienen un partido menos.