A la baja: el índice de confianza empresarial manufacturera volvió a hundirse en marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera bajó y se ubicó en -18,3% en marzo de 2026.

En el resumen ejecutivo del ICE solo el 15,1% de los encuestados fue optimista respecto de los cambios que espera en el volumen de producción en el periodo abril-junio en relación con la actualidad.

A su vez, el 50,9% sostuvo que la situación de la cartera total de pedidos de clientes en marzo de 2026 se encuentra por debajo de lo normal y, el 19,7% dijo que el nivel de stocks de productos terminados en términos de volumen fue adecuado.

Tal como informa el INDEC, “el ICE de la industria manufacturera está compuesto por la opinión empresarial sobre las expectativas futuras del volumen de producción, la evaluación actual de la cartera total de pedidos de clientes y la evaluación actual del nivel de stocks de productos terminados; puede tomar valores entre -100% y 100%”

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El detalle

Estas son las preguntas y respuestas, en porcentajes, sobre cada consulta y el balance de cada uno.

¿Qué cambios espera en el volumen de producción durante abril-junio de 2026 respecto a la situación actual?

Disminuirá: 20,1%.

Aumentará: 15,1%.

No variará: 64,8%.

Balance: -5,0%.

Considera que la situación de la cartera total de pedidos de clientes en marzo de 2026 se encuentra:

Por debajo de lo normal: 50,9%.

Por encima de lo normal: 2,9%.

Normal: 46,1%.

Balance: -48,0%.

Considera que, en marzo de 2026, el nivel de stocks de productos terminados en términos de volumen se encuentra:

Por debajo de lo adecuado: 17,6%.

Por encima de lo adecuado: 19,7%.

Adecuado: 62,7%.

Balance: 2,1%.

De la suma de cada balance dividido tres, que son en total, sale el número del ICE -18,3%. (NA)