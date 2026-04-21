Anticipo de aguinaldo: quiénes pueden pedirlo y dónde

Desde el pasado lunes 20 de abril algunos trabajadores tienen la posibilidad de acceder a un anticipo de aguinaldo.

Se trata de una opción voluntaria que permite cobrar antes de tiempo una parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, antes de recibirlo con el sueldo de junio.

Pero no todo el mundo podrá acceder. Solamente los empleados públicos de Chaco, empresas del estado y clientes del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) tienen esta opción.

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De esta manera, el gobierno local busca aliviar gastos y mover el consumo en la economía. El acceso será opcional, ya que cada trabajador decidirá si utiliza o no este mecanismo.

Cómo funciona el anticipo de aguinaldo

Es importante aclarar que este anticipo no es un ingreso adicional sino un crédito de acceso rápido. Es decir, el banco adelanta una parte del aguinaldo que luego se descuenta cuando se haga efectivo el pago formal.

El monto se acredita de manera rápida tras la gestión.

Pasos para solicitar el anticipo de aguinaldo

El trámite tiene modalidad digital y es simple. Se puede gestionar a través de la plataforma NBCH24 online banking, la app oficial del banco y en cajeros automáticos. (NA)