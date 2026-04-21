El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 22 de abril una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo templado y algo ventoso. El viento tendrá ntensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fresca con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.