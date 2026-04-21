El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 22 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 22 de abril una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo templado y algo ventoso. El viento tendrá ntensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fresca con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.