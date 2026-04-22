Wembanyama sufrió un fuerte golpe y se activó el protocolo de conmoción cerebral

El momento del golpe sobre el parquet. Foto: NBA.

Victor Wembanyama sufrió una fuerte caída promediando el segundo cuarto del segundo partido de la primera ronda de Playoffs ante Portland y se fue al vestuario, tras sufrir un golpe en la cabeza.

El francés cayó sobre el parquet al intentar recuperar una pelota. Tras el golpe, permaneció varios segundos en el piso y luego de incorporarse y sentarse, después tardó en ponerse de pie.

Una vez que lo logró se fue corriendo a los vestuarios, sin regresar a la cancha.

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Sobre el final del segundo parcial, se confirmó su ingreso al protocolo de conmociones cerebrales y que no volvería al partido.

El tiempo que estuvo en cancha (12 minutos) convirtió cinco puntos y bajó cuatro rebotes.

El final, que quedó opacado ante esta situación, ganó Portland, 106 a 103 y están 1-1 en la Conferencia Oeste.