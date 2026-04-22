Franco Colapinto y Jorge Macri recorrieron las obras del Autódromo Óscar y Juan Gálvez

El piloto argentino Franco Colapinto recorrió las obras de renovación del Autódromo Óscar y Juan Gálvez junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una visita que reflejó el impulso oficial para modernizar el circuito y avanzar con el objetivo de recuperar la Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires.

El piloto argentino, que ya había estado en el predio el año pasado, volvió a observar de cerca los avances de los trabajos, que incluyen la demolición de estructuras antiguas y la construcción de nuevos boxes.

El proyecto apunta a cumplir con los estándares internacionales, con mejoras en seguridad, ampliación de la capacidad y modificaciones en el trazado, que tendrá rectas de hasta 900 metros.

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En ese contexto, Colapinto fue distinguido como Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura porteña durante su paso por el autódromo.

La visita se dio en la previa del Road Show que el piloto encabezará este domingo 26 de abril en Palermo, donde girará con un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento.

La exhibición marcará el regreso de este tipo de eventos a la Ciudad tras 14 años, luego de la presentación de Daniel Ricciardo en 2012.

En paralelo, la Ciudad confirmó el regreso del MotoGP en 2027 y mantiene como meta principal que la Fórmula 1 vuelva a correrse en Buenos Aires, una posibilidad que se apoya en la puesta en valor integral del autódromo, cuyas obras finalizarían en diciembre antes de las pruebas previas a futuras competencias.