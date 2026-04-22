Ratifican que Manaos debe pagar una indemnización de $800 millones a un trabajador

La Corte Suprema de Justicia de Mendoza emplazó a la firma dueña de la marca de gaseosas Manaos al pago de una indemnización de $800 millones a un distribuidor que trabajó para la compañía entre 2013 y 2022.

El demandante argumentó que realizaba si labor en Mendoza, San Juan y San Luis para la empresa Refres Now SA.

El dueño de la compañía Orlando Canido ya se había quejado por este fallo de la Justicia que llegó hasta el máximo tribunal de la provincia de Mendonza.

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El trabajador denunció un despido sin causa, irregularidades en la registración y en pagos.

En primera instancia la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael fijó originalmente la indemnización en cerca de $ 1.500 millones, pero se redujo tras la apelación de la empresa.

El máximo tribunal mantuvo la condena principal por despido y relación laboral encubierta, pero modificó la forma de calcular los intereses, aplicando la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación. (NA)