Investigan una red de prostitución en Italia: se filtraron escuchas telefónicas vinculadas a un piloto de F1

Un escándalo mundial impacta en el deporte tras una investigación que reveló una presunta red de fiestas exclusivas con servicios sexuales y consumo de drogas. Horas después de que todo saliera a la luz, se difundieron escuchas telefónicas que aportan más detalles sobre la organización, en la que figuran futbolistas e incluso un piloto de Fórmula 1.

Según el medio La Gazzetta dello Sport, el servicio ofrecido era integral, ya que comenzaba con cenas-espectáculo en restaurantes de alta gama y podía continuar en discotecas o en habitaciones de hoteles cinco estrellas.

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Las escuchas telefónicas revelan el perfil de los clientes: hombres con alto poder adquisitivo en busca de entretenimiento exclusivo. Entre los audios interceptados aparece incluso la solicitud de un piloto de Fórmula 1 -del que no trascendió la identidad- que pedía “una novia de pago”.

“Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?”, habría preguntado uno de los implicados, según las conversaciones interceptadas. La respuesta fue directa: “Le enviaré a la brasileña”.

Según los investigadores, la red comenzó a operar en 2019. En una inspección realizada en abril de 2021, se encontraron 17 personas reunidas en la sede de la empresa, donde además funcionaba una discoteca ilegal oculta en la planta baja.

Las mujeres -más de un centenar, según las escuchas- eran en su mayoría jóvenes italianas y extranjeras que trabajaban como acompañantes o azafatas. Muchas de ellas vivían en el mismo inmueble donde operaba la agencia y eran incentivadas o presionadas a mantener relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero. También debían pagar alquiler por las habitaciones que ocupaban.

Los documentos judiciales incluyen testimonios preocupantes, como el de una mujer colombiana obligada a prostituirse por 1.000 euros, de los cuales solo recibió la mitad.

En otro caso, una joven reveló estar embarazada tras un encuentro con un futbolista, solicitando confirmación de fechas a un miembro de la organización.

Si bien en la investigación aparecen mencionados futbolistas de renombre en registros y comunicaciones, hasta el momento no están imputados, ya que la causa se centra en quienes organizaban y facilitaban las actividades.

En la lista de futbolistas que habrían recurrido a estos servicios aparecen nombres como Samuele Ricci, del AC Milan; Alessandro Buongiorno, jugador del Napoli y de la selección italiana; los futbolistas de Lazio Matteo Cancellieri y Luca Pellegrini; el delantero nigeriano Víctor Osimhen, hoy en Galatasaray tras destacarse en Napoli; y el defensor del Real Madrid Dean Huijsen, entre otros. (Fuente: TN).