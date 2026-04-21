Robó un auto, intentó huir y fue detenido tras una persecución policial

Un hombre fue aprehendido hoy en Punta Alta acusado de haber robado un automóvil que había sido sustraído durante la mañana en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho se produjo alrededor de las 12.45, cuando una mujer de 63 años denunció que desconocidos le habían robado su Chevrolet Corsa blanco, que había dejado estacionado en calle 9 de Julio, entre Espora y Murature.

La investigación policial incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de recorridas para dar con el rodado.

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Cerca de las 16, un llamado alertó sobre la presencia de un vehículo blanco sin patente y con ocupantes sospechosos en calle Formosa al 200. Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar el auto, pero el conductor se dio a la fuga, lo que derivó en una persecución en la que participaron móviles de la Policía Comunal y fuerzas bonaerenses.

El seguimiento finalizó en Moreno al 600, donde el sospechoso ingresó a una vivienda, pero fue aprehendido e identificado como Rodrigo Volpe, de 25 años.

En el lugar también se secuestró el vehículo robado, que presentaba los cables de encendido puenteados, confirmándose que se trataba del mismo automóvil denunciado horas antes.

Además, se incautaron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el acusado y que coinciden con registros de cámaras aportados por vecinos.

Interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, que investiga el hecho bajo la carátula de hurto automotor.