Plantean reconstituir el Consorcio Intermunicipal Bahía Blanca-Rosales

Por medio de un proyecto de resolución el concejal Daniel Medina propuso, desde Coronel Rosales, reactivar el Consorcio Intermunicipal para tratar temáticas de Transporte, Ambientales y de desarrollo económico, que fuera creado en el año 1995, en los gobiernos de Osvaldo Rigoni y Jaime Linares.

"Han pasado 30 años desde la celebración de dicho pacto, que hoy no se encuentra formalmente operativo. En el presente, la necesidad de recomponerlo es aún mayor. Tenemos en común un sistema de transporte cuyo control depende de decisiones provinciales cuando la realidad es regional. Lo mismo sucede en materia ambiental y de desarrollo. Ambos distritos han crecido exponencialmente y muchos de los reclamos comunitarios son compartidos. En materia de legislación creo que sería prudente comenzar a tener una mirada más regional que nos permita compatibilizar la situación de ambos distritos de cara al futuro", afirmó Medina.

El concejal de Bien Común remarcó que los recientes aumentos en la 319 y la conectividad entre ambas ciudades, con miles de personas que se trasladan entre ambas urbes, deben ser un punto de encuentro para gestiones comunes compartidas desde el plano ejecutivo y legislativo y lograr una mayor fluidez en tal sentido.

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"Hay aspectos ambientales como los controles de calidad del agua y el aire, y la situación del tratamiento de los residuos. Son tópicos que nos deben unir en estudios comunes y agendas conjuntas. Lo mismo sucede con la gestión del desarrollo y unificar esfuerzos en el impulso de la búsqueda de inversiones para la región. El crecimiento urbanístico es el principal fundamento para reactivar este consorcio y potenciar la vinculación comercial, industrial, la recuperación de la conectividad ferroviaria para pasajeros desde Bahía Blanca a Buenos Aires, entre otros muchos puntos de interés estratégico", sostuvo.

También dijo que la iniciativa será tratada en la próxima sesión del Concejo Deliberante, en el marco de diferentes presentaciones sobre la situación del transporte que une las cabeceras de Bahía Blanca y Coronel Rosales.