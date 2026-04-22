Lo detuvieron tras una persecución y le secuestraron droga y un arma blanca

La Policía de Punta Alta detuvo esta madrugada a un joven de 21 años tras una breve persecución en la zona sur de la ciudad. Llevaba droga y un arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30, en inmediaciones de calle Alem al 2.400.

Según informaron fuentes policiales, el joven circulaba en una moto Honda 110 y escapó al advertir la presencia de los efectivos. La persecución se extendió por pocas cuadras hasta que lograron interceptarlo.

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Al momento de identificarlo, los policías encontraron entre sus prendas un envoltorio con una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína, con un peso de 4,6 gramos. También llevaba un cuchillo.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la moto por infracciones de tránsito, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

El aprehendido, identificado como Marcelo Zerfus, quedó a disposición de la Justicia. Intervienen fiscalías del Departamento Judicial Bahía Blanca y el Juzgado de Faltas de Coronel Rosales.

