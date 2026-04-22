Punta Alta: la titular del SUTEBA denunció al presidente del Concejo Deliberante

La secretaria general del SUTEBA en Coronel Rosales, Claudia Introssi, realizó una denuncia formal ante el Concejo Deliberante y en contra del presidente del cuerpo, Pablo Gómez (La Libertad Avanza) "por los graves hechos ocurridos el 20 de abril", cuando se encontraba en la oficia de la ANSES, junto a una delegación de trabajadores de la educación, con el fin de presentar una nota ante la autoridad responsable de ese organismo nacional.

"Durante nuestra permanencia en el lugar, el presidente del CD se hizo presente e intervino de manera injustificada, pretendiendo arrogarse atribuciones y facultades que no corresponden a su cargo ni a su esfera de competencia administrativa. En ese contexto, el funcionario se dirigió hacia mi persona y hacia el resto de los presentes con un trato prepotente, utilizando un vocabulario violento y grosero, impropio de su investidura y de la ética que debe regir a un representante del pueblo".

"Cabe destacar que, si bien con posterioridad, el funcionario me manifestó un pedido de disculpas, consideramos que las mismas resultan insuficientes y no le deslindan de la responsabilidad política y administrativa de su accionar. La gravedad de su conducta constituye un atropello al libre ejercicio de la labor sindical y un agravio a la dignidad de los trabajadores de la educación presentes, sentando un precedente que no puede ser omitido por este cuerpo deliberativo".

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"Resulta inadmisible que, mientras los trabajadores de la educación, redoblamos esfuerzos para recuperar la paz en nuestras escuelas frente a amenazas y retos virales violentos, sean los propios representantes del pueblo qiuenes introduzcan la violencia y el atropello institucional en nuestra comunidad; en este caso, en una oficina pública frente a vecinos que se encontraban haciendo trámites".

"No podemos construir armonía en las aulas si quienes gobiernan no son capaces de respetar la investidura de las organizaciones y la dignidad de las personas".

"Enseñamos que a cada acción que viola los acuerdos institucionales de convivencia escolar debe seguir una acción reparadora, más allá de reconocer la falta y aceptar las disculpas".

"El accionar del funcionario fue un intento de obstruir la acción sindical, lo cual es una forma de violencia política y un ataque a la libertad de la organización".

"No se tratan de acciones personales, son de representación institucional las que llevamos adelante el presidente del Concejo Deliberante y la secretaria general del SUTEBA. Llamo a la reflexión a quienes nos representan ya que la investidura de un cargo público conlleva la responsabilidad frente a la sociedad. Como organización no vamos a naturalizar el maltrato, defendemos también el derecho a que en nuestra comunidad el respeto institucional no sea una excepción, sino parte de ella".

"Por lo expueso, en representación de la docencia que represento, solicito que se evalúe la conducta del funcionario en la comisión correspondiente o en sesión, de acuerdo con lo previsto por el reglamento interno y las normativas de ética pública vigentes. Además, que se actúe en salvaguarda del respeto institucional que debe existir entre las autoridades locales y las organizaciones sindicales", dice la nota que lleva la firma de la profesora Claudia Introssi.