Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del miércoles 22

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El décimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con la participación del puntaltense Emanuel Quevin en lanzamiento de martillo.

Será el día del debut del atletismo, con pruebas en el Centro de Alto Rendimiento panameño y en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

También habrá golf, tenis, taekwondo, béisbol y levantamiento de pesas.

En horario argentino, el programa de actividades para este miércoles es el siguiente:

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Golf

10:22 - Individual femenino (ronda 2), con Mia Yaya

10:55 - Individual masculino (ronda 2), con Tomás Giordani

11:28 - Individual masculino (ronda 2), con Franco Fernández

12:01 - Individual femenino (ronda 2), con Ana Giulano

Atletismo

11:00 - Salto en largo masculino (final), con Pedro Olmos e Ian Bianchi

11:00 - Lanzamiento del martillo masculino (final), con Emanuel Quevin y Lucas Aquino

11:45 - 100 metros femenino (serie 1), con Julieta Telias

11:55 - 100 metros femenino (Serie), con Olivia Conesa

12:15 - Salto en alto femenino (final), con Lola Vervini

12:55 - Lanzamiento del martillo femenino (final), con Juana Marino y Coral Di Silvestre

12:55 - 1500 metros masculino (final), con Agustín Bandiera

13:10 - 1500 metros femenino (final), con Zoe Goski e Irene Pernía

Tenis

12:00 - Singles femenino (cuartos de final), con Sol Larraya vs. peruana Bazán

12:00 - Singles femenino (cuartos de final), con Sofía Meabe vs. paraguaya Delmas

No antes de 13:30 - Singles masculino (cuartos de final), con Benjamín Chelia vs. paraguayo Frutos

No antes de 13:30 - Singles masculino (cuartos de final), con Dante Pagani vs. uruguayo Vázquez

No antes de 15:00 - Dobles femenino (cuartos de final), con Sol Larraya y Sofía Meabe vs. peruanas Bazán y Muelle

A confirmar - Dobles masculino (cuartos de final), con Dante Pagani y Benjamín Chelia vs. De Armas y De Andreis

A confirmar - Dobles mixtos (cuartos de final), con Sofía Meabe y Benjamín Chelia vs. rivales a confirmar

Taekwondo

13:00 - Femenino -63 kg (cuartos de final), con Melissa González vs. panameña Grira

13:12 - Masculino -63 kg (cuartos de final), con Adriano Mazzanti vs. rival a confirmar

14:12 - Masculino -48 kg (cuartos de final), con Bautista Liendro vs. rival a confirmar

Béisbol

13:00 - Selección masculina vs. Brasil

Levantamiento de pesas

14:00 - 65 kg masculino, con Álvaro Matricardi

16:00 - 53 kg femenino, con Antonella Almaza

18:00 - 71 kg masculino, con Nathaniel Pannunzio

20:00 - 58 kg femenino, con Luna María Lupiañez