Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del miércoles 22
Habrá acción en golf, tenis, taekwondo, béisbol, levantamiento de pesas y atletismo, con la presentación del puntaltense Emanuel Quevin.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El décimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con la participación del puntaltense Emanuel Quevin en lanzamiento de martillo.
Será el día del debut del atletismo, con pruebas en el Centro de Alto Rendimiento panameño y en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.
También habrá golf, tenis, taekwondo, béisbol y levantamiento de pesas.
En horario argentino, el programa de actividades para este miércoles es el siguiente:
Golf
10:22 - Individual femenino (ronda 2), con Mia Yaya
10:55 - Individual masculino (ronda 2), con Tomás Giordani
11:28 - Individual masculino (ronda 2), con Franco Fernández
12:01 - Individual femenino (ronda 2), con Ana Giulano
Atletismo
11:00 - Salto en largo masculino (final), con Pedro Olmos e Ian Bianchi
11:00 - Lanzamiento del martillo masculino (final), con Emanuel Quevin y Lucas Aquino
11:45 - 100 metros femenino (serie 1), con Julieta Telias
11:55 - 100 metros femenino (Serie), con Olivia Conesa
12:15 - Salto en alto femenino (final), con Lola Vervini
12:55 - Lanzamiento del martillo femenino (final), con Juana Marino y Coral Di Silvestre
12:55 - 1500 metros masculino (final), con Agustín Bandiera
13:10 - 1500 metros femenino (final), con Zoe Goski e Irene Pernía
Tenis
12:00 - Singles femenino (cuartos de final), con Sol Larraya vs. peruana Bazán
12:00 - Singles femenino (cuartos de final), con Sofía Meabe vs. paraguaya Delmas
No antes de 13:30 - Singles masculino (cuartos de final), con Benjamín Chelia vs. paraguayo Frutos
No antes de 13:30 - Singles masculino (cuartos de final), con Dante Pagani vs. uruguayo Vázquez
No antes de 15:00 - Dobles femenino (cuartos de final), con Sol Larraya y Sofía Meabe vs. peruanas Bazán y Muelle
A confirmar - Dobles masculino (cuartos de final), con Dante Pagani y Benjamín Chelia vs. De Armas y De Andreis
A confirmar - Dobles mixtos (cuartos de final), con Sofía Meabe y Benjamín Chelia vs. rivales a confirmar
Taekwondo
13:00 - Femenino -63 kg (cuartos de final), con Melissa González vs. panameña Grira
13:12 - Masculino -63 kg (cuartos de final), con Adriano Mazzanti vs. rival a confirmar
14:12 - Masculino -48 kg (cuartos de final), con Bautista Liendro vs. rival a confirmar
Béisbol
13:00 - Selección masculina vs. Brasil
Levantamiento de pesas
14:00 - 65 kg masculino, con Álvaro Matricardi
16:00 - 53 kg femenino, con Antonella Almaza
18:00 - 71 kg masculino, con Nathaniel Pannunzio
20:00 - 58 kg femenino, con Luna María Lupiañez