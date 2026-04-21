Cuánto costarán los peajes de la ruta nacional 3 hacia Bahía Blanca

El valor que los usuarios que circulen por la ruta 3, entre Bahía Blanca y la Capital Federal, deban pagar en cada una de las futuras cabinas de peaje superaría los $1.200, según los valores que se conocieron en las últimas horas luego de la apertura de sobres para la privatización de esta carretera.

En la noche del martes, el Gobierno abrió las ofertas económicas de las constructoras para la privatización de las rutas nacionales 3, 5, 205, 226 y las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas, que prevé el mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En el marco de la licitación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más barata ($997 más IVA) para los 1.325 kilómetros de rutas, entre los que se incluyen la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata.

En el caso de transitar los 615,52 kilómetros de ruta que van desde el fin de la autopista Ezeiza-Cañuelas hasta el empalme RN 1V03, en el paraje El Triángulo, en Bahía Blanca, los automovilistas y transportistas se encontrarían con cinco puestos de peaje: Gorchs, a la altura del kilómetro 144; Azul, en el km 290; Chillar, en el km 380; Tres Arroyos, en el km 490, y Coronel Dorrego, en el km 591.

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En este caso, teniendo en cuenta un IVA del 21%, el valor final por todo el recorrido sería de $6.031,85.

En tanto, en el tramo de 546 kilómetros sobre la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, la propuesta más económica fue de $2.355,37 más IVA, por parte de Construcciones Electromecánicas del Oeste.

A través de la web de Contrat.Ar también se está llevando a cabo la licitación de la Etapa II B y la Etapa III, que agrupan a más de 6.475 kilómetros de rutas nacionales. Las ofertas se presentarán el 11 y el 22 de mayo, respectivamente, y los ganadores serán los que cobren los peajes más baratos y se comprometan a hacer una inversión inicial en mantenimiento.

La red de rutas nacionales cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales ya estaban concesionados 10.000 y se están privatizando otros 9.000. Para el resto, el Gobierno acaba de autorizar a nueve gobernadores aliados para que cobren peajes en esos caminos y los hagan viables, luego de dos años de no ejecutar obra pública (La Nueva., con información de Clarín).