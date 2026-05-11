La esposa de Paredes lo respaldó en Instagram tras las críticas por la eliminación de Boca

La esposa de Leandro Paredes, Camila Galante, salió a respaldar públicamente al capitán de Boca luego de las críticas que recibió el mediocampista tras la eliminación del equipo de Claudio Úbeda ante Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Galante le dedicó un mensaje de apoyo al futbolista y remarcó que su familia está junto a él “en las buenas y en las no tan buenas”, en medio de un clima caliente por el nuevo golpe deportivo que sufrió el club de la Ribera.

En el cierre del posteo, la pareja del campeón del mundo apuntó contra quienes cuestionaron al jugador y sostuvo que “los verdaderos hinchas están agradecidos” por su decisión de volver a Boca, además de pedirle que siga adelante con sus objetivos deportivos.

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El respaldo de Galante se sumó al que ya había realizado la hermana de Paredes, Liana Vanesa, quien también utilizó sus redes sociales para defender al mediocampista después de la caída ante Huracán, que dejó al Xeneize afuera del certamen local.

Paredes disputó todo el partido en la derrota 3-2 en el alargue y ahora deberá enfocarse en los dos compromisos que le quedan a Boca por la fase de grupos de la Copa Libertadores: el 19 de mayo ante Cruzeiro y el 28 frente a Universidad Católica, ambos en La Bombonera.