El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 12 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 12 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco con cielo parcialmente nublado, viento leve en aumento del sector noroeste rotando al sudeste, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se prevé fresco y nuboso, con viento moderado del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, se presentará fría, nubosa e inestable, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 9 grados.