El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 12 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco con cielo parcialmente nublado, viento leve en aumento del sector noroeste rotando al sudeste, y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se prevé fresco y nuboso, con viento moderado del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, se presentará fría, nubosa e inestable, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 9 grados.