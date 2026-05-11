Thiago Tirante eliminó al local y avanzó en el Masters de Roma: "Este es el mejor año de mi carrera", aseguró

El argentino Thiago Tirante superó 6-3, 6-4 al italiano Flavio Cobolli, décimo preclasificado y avanzó a cuarta ronda de un ATP Masters 1000 por primera vez en su carrera.

Además, confirmó su gran momento ante rivales del Top 20 del PIF ATP Rankings.

"Para mí significa mucho. Este es el mejor año de mi carrera y estoy contento con mi nivel y con poder llegar por primera vez a 4R de un ATP Masters 1000 y después de ganarle a un jugador como Cobolli", dijo el No. 69 del mundo.

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No es casualidad su rendimiento de estos días ante jugadores de esta élite. Es producto de un trabajo que se ha visto aún más reflejado en la temporada.

Antes de 2026, tenía récord de 1-2 ante miembros del Top 20, y ahora cuenta con marca de 6-4 en esta estadística, lo que demuestra que el diestro de 25 años está pidiendo pista en los puestos de privilegio del tour.

Por algo ahora figura en el No. 54 del ranking en vivo y tiene garantizado, después de Roma, superar su marca personal en el PIF ATP Rankings: el No. 69 que estableció a principios de este mes.

Un triunfo más lo podría dejar en el No. 48 del escalafón en vivo. Para eso tendrá que sorprender a Daniil Medvedev, séptimo cabeza de serie y quien viene de superar 3-6, 6-4, 6-2 al español Pablo Llamas Ruiz, proveniente de la fase previa.

"Hoy siento que no jugué tan bien como en los partidos anteriores, pero sí jugué muy bien e hice un gran partido. Veremos cómo lo hago el próximo partido. Estoy con mucha motivación", avisó.

Navone, afuera

Por su parte, Mariano Navone perdió en tres sets contra el serbio Hamad Medjedovic en la tercera ronda.

Navone, quien actualmente ocupa el puesto número 44 del ranking ATP, cayó por 4-6, 6-4 y 6-3 en un extenso y disputado encuentro que se extendió durante tres horas y cinco minutos.

De todos modos, cerró una muy buena semana, en la que derrotó a rivales más que complicados como los canadienses Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime. Este último actualmente ocupa el puesto número 5 del ranking ATP, por lo que fue el mejor triunfo del argentino en su carrera.

El candidato

En lo que respecta a los candidatos, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, aplastó al australiano Alexei Popyrin con un contundente 6-2 y 6-0 y sigue firme en la búsqueda del único título de Masters 1000 que aún no ganó.