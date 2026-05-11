AmeriCup U18: otro paso adelante de las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán

Las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán (ambas de 9 de Julio) quedaron entre las 15 preseleccionadas, de cara al último corte previo de la selección argentina, que afrontará la AmeriCup U18 Femenina.

El torneo se disputará del 9 al 15 de junio en el Centro de Convenciones Inforum de Irapuato, México.

La concentración, en tanto será del 21 al 30 de mayo en Rosario y hasta el 6 de junio en el CeNARD.

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Argentina integrará el Grupo B junto a Paraguay, Estados Unidos y el país anfitrión.

Por su parte, el Grupo A estará compuesto por Canadá, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, en un cuadro que reúne a representantes del Campeonato Sudamericano, del Campeonato Centrobasket, más la participación de Estados Unidos y Canadá.

Los cuatro mejores equipos del certamen obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo U19 del próximo año.

Los nombres

Delfina Álves | 2008 | 9 de Julio

Isabella Roldán | 2008 | 9 de Julio

Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield

Francisca Canello | 2009 | Unión Florida

Santina Cherot | 2009 | Tomás de Rocamora

Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias

Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Celina Novatti | 2009 | Hindú

Sofía Novoa | 2008 | Obras Sanitarias

Oliva Venetia | 2010 | Berazategui

Serena Ricciardi | 2008 | Talleres R.P.B

Renata Scordo | 2008 | Lanús

Victoria Sironi | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda