AmeriCup U18: otro paso adelante de las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán
Las jugadoras de 9 de Julio quedaron entre las últimas 15 preseleccionadas.
Las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán (ambas de 9 de Julio) quedaron entre las 15 preseleccionadas, de cara al último corte previo de la selección argentina, que afrontará la AmeriCup U18 Femenina.
El torneo se disputará del 9 al 15 de junio en el Centro de Convenciones Inforum de Irapuato, México.
La concentración, en tanto será del 21 al 30 de mayo en Rosario y hasta el 6 de junio en el CeNARD.
Argentina integrará el Grupo B junto a Paraguay, Estados Unidos y el país anfitrión.
Por su parte, el Grupo A estará compuesto por Canadá, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, en un cuadro que reúne a representantes del Campeonato Sudamericano, del Campeonato Centrobasket, más la participación de Estados Unidos y Canadá.
Los cuatro mejores equipos del certamen obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo U19 del próximo año.
Los nombres
Delfina Álves | 2008 | 9 de Julio
Isabella Roldán | 2008 | 9 de Julio
Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield
Francisca Canello | 2009 | Unión Florida
Santina Cherot | 2009 | Tomás de Rocamora
Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias
Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield
Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora
Celina Novatti | 2009 | Hindú
Sofía Novoa | 2008 | Obras Sanitarias
Oliva Venetia | 2010 | Berazategui
Serena Ricciardi | 2008 | Talleres R.P.B
Renata Scordo | 2008 | Lanús
Victoria Sironi | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda