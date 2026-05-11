Suteba realizará este martes una jornada de protesta: será la novena interrupción de las clases en 2026

La filial local del gremio docente Suteba realizará este martes una nueva jornada de protesta, que incluirá un acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria, por lo que otra vez los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.

En primera instancia, los organizadores se movilizarán a las 11 hasta la sede de Educación Especial (Berutti 459) bajo la consigna "Jornada de protesta en defensa de la Educación Pública. Acompañamos el reclamo de la Educación Especial para que se cubran los cargos faltantes".

Más tarde participarán de la Marcha Federal Universitaria, que comenzará a las 16.45 en la sede de la UTN (11 de Abril y Avenida Alem), con el objetivo de que el Gobierno nacional "cumpla con la Ley de Financiamiento".

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La jornada de protesta del Suteba representará la novena interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el sindicato impulsó medidas de fuerza los días 2 de marzo, 3 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 17 de abril, 21 de abril, 29 de abril y 7 de mayo.

En todos los casos se llevaron adelante diferentes protestas, reclamos y asambleas en contra de las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA, entre otros pedidos.

Desde el sindicato confirmaron que se entregará constancia gremial por la jornada.