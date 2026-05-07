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Suteba exigió suspender las clases ante alertas meteorológicas de nivel naranja

El gremio cuestionó la continuidad de las actividades presenciales, denunció "irresponsabilidad" de las autoridades educativas y reclamó protocolos claros ante situaciones de riesgo.

Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

El sindicato Suteba Bahía Blanca cuestionó a las autoridades educativas por no suspender las clases presenciales durante la alerta meteorológica naranja que afectó este miércoles a la ciudad y aseguró que "resulta insostenible" mantener la actividad en medio de recomendaciones oficiales que indican evitar la circulación.

Desde el gremio —referenciado en un sector opositor a la conducción de Roberto Baradel y sin alineamiento con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof— denunciaron "la irresponsabilidad de las autoridades educativas por la falta de medidas acordes a la magnitud del riesgo".

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"Aunque los organismos oficiales recomiendan permanecer en los hogares, se insiste en sostener una presencialidad a medias", señalaron en un comunicado.

Además, advirtieron que la ausencia de una directiva común generó distintos criterios entre las instituciones educativas. "Cada institución y familia se ve forzada a resolver por su cuenta cómo actuar", expresaron, y agregaron que "frente a un mismo escenario de riesgo, hay escuelas que suspenden actividades y otras que continúan".

Para Suteba, esta situación "genera desorganización y traslada la responsabilidad a los equipos directivos".

El gremio también hizo referencia a la inundación que afectó a Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025. "Nuestra ciudad atravesó hace poco más de un año una grave catástrofe en un contexto de alerta similar", remarcaron, y sostuvieron que ese antecedente "vuelve injustificable la subestimación del riesgo actual".

En el documento, Suteba reclamó:

- Suspensión de las actividades escolares presenciales ante alertas meteorológicas de nivel naranja y superior.

- Protocolos claros ante situaciones de riesgo.

- Comunicados oficiales en tiempo y forma.

- Articulación efectiva entre las autoridades educativas y el municipio.

"La aparente presencialidad no puede sostenerse a costa de poner en riesgo la integridad de las comunidades educativas. La responsabilidad es del Estado y debe ser asumida por las autoridades", concluyeron.

Reclamos de familias

En paralelo, también se conocieron cuestionamientos de familias vinculadas a establecimientos educativos de la ciudad. Uno de los casos mencionados fue el del Jardín de Infantes N° 917 de Villa Mitre, institución que ayer sufrió anegamientos.

Familiares expresaron su malestar porque, pese a la alerta naranja, las actividades no fueron suspendidas.

"La directora no fue capaz de suspender las clases", señalaron en redes sociales, donde también cuestionaron que algunos padres decidieran enviar igualmente a sus hijos al establecimiento. "Ese jardín se inundó cuando fue la inundación. ¡Irresponsables!", recordaron.

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