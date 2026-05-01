SUTEBA de cara a las elecciones: en medio de precarización laboral y medidas de fuerza

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires celebrará elecciones a nivel local el próximo 13 de mayo con la presentación de tres alternativas: la oficialista, Multicolor, con Sandra Bouzas, la lista alternativa Naranja (Emiliano Fabris) y la Celeste (Gastón Andrés Pumba).

El cambio dirigencial se realizará en un momento en que la educación pública está siendo puesta en jaque, tanto desde el Gobierno Nacional, como provincial y que tiene su correlación directa en las medidas de fuerza que son promovidas por el oficialismo local, en contraposición con una dirigencia provincial que está gobernada por la línea de Roberto Baradel (Celeste) cercana al gobernador Axel Kicillof.

En nuestra ciudad, la Multicolor que responde políticamente al Frente de Izquierda, consecuente con su lineamiento político, tiene una concepción crítica de la realidad a nivel provincial y nacional alternado con medidas de fuerza de distinto tipo, generalmente con un alto nivel de acatamiento y movilización.

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Las críticas ante las constantes medidas de fuerza parten de los familiares de alumnos/as que ven estas medidas contraproducente para la continuidad escolar y la crítica de los sectores de oposición que reclaman alternativa ante estas medidas que consideran como infructuosas.

En cuanto a lo que ocurre en el día a día, la crisis en el nivel primario y secundario se siente más que nunca, con la falta de fondos del Gobierno Nacional y el recorte realizado desde Provincia en un constante tire y afloje con la conducción del ejecutivo nacional. La situación en los colegios es de emergencia, con docentes cobrando sueldos que no alcanzan para el nivel de compromiso y tiempo que requiere la profesión y alejado de los niveles de inflación llevando al sobretrabajo y agotamiento del plantel docente. A esto se suman los problemas edilicios, capeados por inversión municipal y provincial, pero que no alcanza a cubrir el 100% de las necesidades áulicas.

Desde la Multicolor indican que la lista oficialista a nivel provincial está acompañando el ajuste y se pone en la vereda de enfrente: "Queremos mantener un sindicato verdaderamente independiente de todos los gobiernos para dar respuesta a sus afiliadas y afiliados. No es lo mismo un sindicato que acompaña el ajuste, que uno que lo denuncia y enfrenta", indicaron desde el grupo de trabajo de Bouzas.

El oficialismo local presenta sus candidatos

Emiliano Fabris, candidato por la Lista Naranja, marcó la una visión más extrema en comparación con la Multicolor: "Vamos por un sindicalismo docente que una a la docencia en toda la provincia y el país, ya sea de la escuela pública o privada. Plenarios y congresos de bases regulares con mandato. Obligatoriedad de rotación de cargos, el derecho a su revocabilidad y reconocimiento de minorías".

Además, agregó: "Las autoconvocatorias son una realidad que ya se desarrolla en numerosas provincias. Expresan un intento por desembarazarse de la burocracia sindical que en Buenos Aires claramente representa Baradel y la Lista Celeste. Una adaptación sindical y política a este sector es mortal, peor aún la alianza que la Multicolor ha sellado con sectores properonistas en La Matanza", señaló.

El candidato del oficialismo provincial en Bahía Blanca (Lista Celeste), Gastón Andrés Pumba, señaló: "Necesitamos un sindicato que este al servicio de las y los trabajadores de la educación y no al servicio del Frente de Izquierda. Un SUTEBA que acompañe a sus afiliados en su carrera docente y en la resolución de los conflictos que vayan ocurriendo".

"SUTEBA Bahía Blanca debe dejar de ser una isla dentro de la docencia bonaerense, tal como pasó el último miércoles con un paro que solamente se dio en nuestra ciudad, ni siquiera en los otros dos distritos que ellos conducen. Ellos hablan de `la calle´, pero nosotros estamos convencidos que es en el aula y en la calle, defendiendo la educación pública. El paro, en toda lucha sindical, es la medida de última instancia", afirmó.

El escenario en Bahía Blanca pasa por dos líneas con planteos más radicales y duros (Multicolor y Naranja) con respecto a los reclamos de mejoras de condiciones y una lista Celeste más moderada y que sigue los lineamientos a nivel provincial.

"Nuestra intención es fortalecer la participación democrática, impulsando asambleas reales, donde la voz de las y los docentes sea la que decida, no ser cómplices de las decisiones de ajustes que toma la Dirección General de Escuelas, que afectan directamente a las y los alumnas/os y a la calidad educativa: denunciamos la sobrecarga laboral, las aulas sobrepobladas y la inclusión desfinanciada", señalaron desde la Multicolor.

En cuanto las medidas de fuerza, señalaron: "Las que se lleven adelante y se acompañen, serán las que voten las y los docentes organizados en asambleas. Se buscará siempre la mayor unidad con otros sectores de trabajadoras/es", afirmaron.

Fabris redobla la apuesta del oficialismo bahiense y habla de medidas de fuerza más abarcativas: "Por nuestras reivindicaciones y frente a ataques inminentes, como la eliminación del sistema jubilatorio docente y el abiertamente fascista proyecto de `libertad educativa´ (que desembaraza al Estado de garantizar la educación obligatoria y gratuita) prepararemos en forma sistemática una huelga general. Los paros aislados e intermitentes han fracasado".

La alternativa naranja tiene al ex candidato a intendente Emiliano Fabris

Pumba en cambio señala al Gobierno Nacional como el principal responsable de la situación crítica que vive la educación provincial: "Todos los trabajadores de la educación sabemos que quien viene por nuestros derechos y la educación pública es el gobierno de Javier Milei. El problema salarial docente no es un problema únicamente de los docentes, es de todos los trabajadores argentinos. En el caso específico docente se agrava porque hace más de dos años que los fondos que la Nación por ley debe transferir a las provincias para educación no llegan.

Hay un pensamiento generalizado en las tres líneas, la crisis y los problemas son reales y están impactando en el día a día de docentes y alumnos:

"El reclamo permanente al gobierno provincial de un salario igual a la canasta familiar por un cargo que esté conformado íntegramente al básico. El reclamo por la mejora educativa sin fusión o cierres de cursos tanto en escuelas técnicas, primarias y especiales y la denuncia de la sobrecarga laboral docente centrada en trámites administrativos y burocráticos" son los pedidos desde Multicolor.

"Un aumento salarial de emergencia del 100 %, todo al básico. Por un salario mínimo por cargo que cubra el costo de la canasta familiar, hoy en $2.800.000. Paritarios electos por la base. Defensa del régimen previsional especial de la docencia y el 82 % móvil sobre el salario de bolsillo. Por una capitalización del IOMA con impuestos a las mayores riquezas, y una administración electa y revocable de los trabajadores de la educación. Respeto al Estatuto Docente", finalizó Fabris, desde la Naranja.

Por último, Gastón Pumba (Lista Celeste) indicó: "Observamos que en el 90% de los distritos se ofrecen cursos con puntaje desde SUTEBA, algo que la conducción local, enmarañada en su propia lógica partidaria, deja de lado, siendo imprescindible para la profesionalización de las compañeras y compañeros".

"Nos parece, también, que es importante el trabajo que como sindicato debemos hacer en la difusión de los beneficios que brinda el estar afiliado (nacimientos, casamiento, guardapolvos, turismo, etc), para ello nos venimos venimos preparando con compañeras y compañeros que se fueron especializando en la gestión, porque creemos que conducir el sindicato exige estar a la altura de las demandas", finalizó.

La lista Celeste quiere alinear la dirigencia a nivel local y provincial

La conducción de la dirigencia sindical docente bahiense tendrá el próximo 13 de mayo su momento de renovación y recambio. Las líneas de pensamiento están claras y marcarán el futuro de las discusiones y medidas que se presenten en un corto y mediano plazo, cargado de conflictividad y sin la esperanza de resolución inmediata de los problemas estructurales existentes.