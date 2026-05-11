Rutas argentinas: 17 ofertas para la concesión de 2.500 kilómetros, ninguno hacia Bahía Blanca

El Gobierno nacional llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, que contempla la concesión de más de 2.500 de rutas nacionales. Para esta edición se presentaron 17 oferentes.

En esta oportunidad se trató de diversos corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, aunque ninguno de ellos llega hasta Bahía Blanca ni a nuestra región. En este caso, se conocieron las ofertas para los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur.

El programa apunta a mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística, el turismo y el comercio. El mes pasado ya habían sido abiertos los sobres para le Etapa II-A, que comprende un tramo de la ruta nacional 3 desde CABA hasta Bahía Blanca, y es la única referencia que hay en todo el proyecto hacia una carretera del Sudoeste Bonaerense.

En lo que refiere a las ofertas conocidas este lunes, el tramo Mediterráneo comprende 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el tramo Puntano abarca 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005; el tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros en las rutas nacionales 9, 33 y A-008, y el tramo Portuario Sur, que suma 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.

A partir de ahora, la comisión evaluadora deberá analizar los sobres técnicos y el próximo paso será la apertura de las ofertas.

La medida fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada”, dijo en su cuenta de X.

El funcionario aseguró semanas atrás que la licitación de 9.000 kilómetros en 2026 -incluyendo los que se conocieron este lunes-, va a darle “impulso” a la economía. También apuesta a reactivar el empleo en la construcción, donde se perdieron 120.000 puestos, según la cámara del sector. Por otra parte, son varias las rutas, como la 33, que están en estado crítico por el recorte del gasto en la obra pública. (con información de Clarín e Infobae)