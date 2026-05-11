Destrozos en Monte Hermoso: pedirán ayuda a Kicillof y a Milei

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, aseguró que el municipio ya trabaja en la reconstrucción de los daños ocasionados por el fuerte temporal del último fin de semana y adelantó que solicitarán asistencia tanto al gobernador Axel Kicillof como al presidente Javier Milei.

“Necesitamos ayuda de todos”, afirmó el jefe comunal en diálogo con Panorama, por LU2, al describir el impacto que dejó la crecida del mar sobre la rambla costera, las pasarelas, columnas de alumbrado y estructuras privadas vinculadas a la actividad turística.

“Hay que reconstruir absolutamente todo”, resumió Arranz, quien explicó que algunos paradores y concesiones de playa sufrieron daños severos e incluso fueron arrasados completamente por el avance del agua.

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El intendente señaló que la prioridad inmediata será recuperar la masa de arena que protegía históricamente la costa y luego avanzar sobre la reparación de la infraestructura pública, con la mirada puesta en llegar en condiciones a la próxima temporada de verano.

“Vamos a pedir ayuda a Provincia y a Nación”, sostuvo. Y agregó: “Vamos a hacer el petitorio y vamos a ir a hablar con ellos”.

En ese sentido, declaró la Emergencia Urbana en el distrito por el termino de 180 días y anunció que implementará un Régimen Excepcional de Alivio y Solidaridad Fiscal destinatado a comerciantes y demás agentes de la economía de Monte Hermoso afectados por el fenómeno.

Arranz destacó especialmente una obra realizada durante la anterior gestión nacional sobre la costanera, al considerar que evitó consecuencias mucho más graves. Según explicó, el sistema de cemento articulado y geotextil instalado bajo la calle frenó el avance del mar y evitó daños estructurales en los edificios frente a la costa.

“Fue una ingeniería muy responsable porque la verdad fue lo que nos salvó”, afirmó. “Si la calle no hubiese tenido el geotextil abajo, calculamos que el mar hubiese avanzado mucho más y ya tendríamos problemas estructurales en los edificios”.

El jefe comunal calificó el fenómeno climático como algo inédito para la ciudad balnearia. “Ha sido una ciclogénesis que no habíamos visto nunca en la historia. Yo tengo 49 años acá y nunca vimos algo así”, sostuvo.

En cuanto a la asistencia política, Arranz confirmó que recibió llamados de Kicillof, del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y de otros dirigentes provinciales y regionales, como por ejemplo del diputado Alejandro Dichiara.

“Todos estuvieron muy presentes”, dijo, y destacó también el acompañamiento de intendentes de la región, entre ellos Federico Susbielles.

Respecto de las familias que viven en la zona del faro, indicó que algunas fueron evacuadas preventivamente durante el momento más crítico del temporal, aunque aclaró que no hubo daños mayores en viviendas más allá de casos puntuales de ingreso del agua.

Finalmente, Arranz resaltó el ánimo de la comunidad para afrontar la recuperación. “Estamos en un momento anímico espectacular para hacerle frente a la reconstrucción”, concluyó.