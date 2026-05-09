Así quedó Monte Hermoso tras el fuerte temporal en la costa

Monte Hermoso comenzó este sábado a recuperar la calma después de una jornada marcada por la ciclogénesis que impactó sobre gran parte de la costa bonaerense y generó fuertes ráfagas de viento, oleaje intenso y complicaciones en distintos sectores del frente marítimo.

Tras el temporal, el balneario mostró un paisaje distinto: arena acumulada sobre calles y veredas cercanas a la costa, accesos a la playa afectados y sectores de la rambla con daños producto de la fuerza del mar. También se observaron estructuras desplazadas, cartelería caída y restos arrastrados por el viento y el agua.

Durante las horas más intensas del fenómeno, las autoridades locales habían advertido sobre la posibilidad de complicaciones por la combinación de viento sostenido, ráfagas y pleamares. Incluso, desde el municipio se había aclarado que, si bien no se esperaban olas extremas, el mar tendría "mucha energía y fuerza" debido a las condiciones meteorológicas.

En distintos puntos de la ciudad trabajaron cuadrillas municipales, personal de Defensa Civil y equipos de servicios para despejar sectores afectados y evaluar daños. Las tareas se concentraron principalmente en el frente costero y en las zonas donde el agua y la arena dificultaban la circulación.

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El fenómeno también provocó preocupación entre vecinos y comerciantes de áreas cercanas a la playa, aunque no se reportaron situaciones de gravedad vinculadas a personas heridas.

La ciclogénesis es un proceso atmosférico asociado a la formación e intensificación de un sistema de baja presión. En la región, el evento generó alerta por vientos fuertes y marejadas, con ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora en sectores costeros.

Con una mejora gradual de las condiciones climáticas, se espera que durante las próximas horas continúen los trabajos de limpieza y normalización en los espacios públicos afectados por el temporal.