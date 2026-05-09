Panduro, el 4 que ahora es delantero y no para de convertir

"Sinceramente, el último partido no iba a jugar porque el sábado me pegaron una patada. Pero 'Cachi' (por Maximiliano Maier) me dijo que tenía que entrar, jugué 15 minutos y metí tres goles". César Panduro ingresó y marcó por triplicado en la goleada de Huracán ante Tiro Federal 6 a 1 en el Senior de la Liga del Sur.

El ex 4, ahora la rompe como delantero. Lleva 5 conquistas en dos cotejos y es la figura del Globo en el Apertura del Senior liguista.

En el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16, el "Pandu" dejó sus conceptos.

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