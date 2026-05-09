Si el clima lo permite, tres partidos ponen en marcha la segunda rueda del Apertura

Con tres encuentros comenzará hoy la segunda rueda del Torneo Apertura de la Liga del Sur, condicionado con lo que suceda con el clima en las horas previas, luego de varios días desapacibles en la ciudad y la zona.

A partir de las 15.30, esta tarde habrá un juego en la Primera División "A" y otros dos en la "B".

En la elite del fútbol local, Huracán y Libertad animarán uno de los encuentros más prometedores que ofrece el certamen.

El Globo, líder con 14 puntos, y el milrrayitas, escolta con 13 unidades, se medirán en cancha de San Francisco con arbitraje Leopoldo Gorosito.

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En el encuentro de la primera ronda, el equipo que conduce Daniel Correa se impuso en el Manual Manzano por 3 a 1.

La fecha se completará mañana con los tres partidos restantes desde las 15, se medirán: San Francisco-Bella Vista (arbitraje de Oscar Perotti), Liniers-Villa Mitre (Franco Yatzky) y La Armonía-Sporting (Mariano Perretti).

*Posiciones

-Así está la tabla en la "A": 1º) Huracán, 14 puntos (+4); 2º) Libertad, 13 (+4); 3º) Bella Vista, 11 (+2); 4º) Liniers, 10 (+2); 5º) Sporting, 9 (+1) y Villa Mitre, 9 (0); 7º) La Armonía, 7 (-7) y 8º) San Francisco, 3 (-6).

*El Promocional

La fecha 8 en la Primera División "B" comenzará esta tarde con dos encuentros atractivos desde las 15.30.

En el Puerto, el líder Comercial esperará por Tiro Federal, uno de sus perseguidores.

El árbitro será Lucas de Dios.

El dueño de casa lidera con 14 puntos y el Turco está tercero con 11 unidades.

En la primera ronda, Comercial le ganó como visitante por 1 a 0, con gol en contra de Cuevas.

Además, esta tarde, Olimpo y Pacífico se medirán en cancha de Liniers con arbitraje de Agustín Huizenga.

El aurinegro viene de conseguir su primera victoria (bajó a Dublin) y el Verde acumula 4 derrotas en fila.

En la primera rueda igualaron sin goles en el Adolfo Pirola.

La fecha se completará mañana con dos partidos: Rosario-Dublin (dirigirá Derlis Molina) y Pacífico de Cabildo-Sansinena (Brian Romero).

*Posiciones

-Así está la tabla: 1º) Comercial, 14 puntos (+1); 2º) Dublin, 12 (0); 3º) Tiro Federal, 11 (+4); 4º) Rosario, 10 (+2); 5º) Olimpo, 9 (+2); 6º) Sansinena, 8 (+1); 7º) Pacífico C, 4 (-3) y 8º) Pacífico BB, 4 (-8).