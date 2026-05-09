Un estreno francés para el ciclo de Los Amantes del Cine



El Círculo De Amantes Del Cine anuncia el estreno de "El otro continente", del realizador francés Romain Cogitore (1985), un joven director y escritor. Su primer film fue

"Concerto" (2005). El otro continente es su segundo largometraje.

En su argumento María tiene 30 años, es impaciente, rebelde y experta en holandés. Olivier tiene la misma edad, es lento, tímido y habla catorce idiomas. Se encuentran en Taiwán. Y de repente, una impactante novedad. Es su historia y la de sus confines.

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La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición de no usar los smartphones ("celulares") en ninguna de sus funciones ni smartwatchs durante la proyección.

"El otro continente" será estrenado el domingo 10 mayo y vuelto a proyectar el martes 12, en el Cine Visual a las 19.30. (No se permite el ingreso a la sala una vez comenzada la proyección).