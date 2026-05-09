El futuro de Jonás y un negocio dependen de la solidaridad de la gente

La familia de este bebé está a punto de perderlo todo. Los papás tienen una ferretería que la pelean todos los días, para poder pagar gastos, vivir y darle una mano a la gente que confía en ellos.

Un viernes nefasto, cuando juntaron 6.000.000 para los proveedores, cuando les tocaba pagar, les entraron a robar y se llevaron todo. Hoy Anabella, dueña del corralón junto a su marido, enfrentan un presente complicado: ella está medicada con depresión severa y él trata de estar al frente del negocio a pesar de todas las complicaciones.

El Corralón Joni, en Piedra Buena 298, fue un sueño que les costó mucho levantar y en el medio de tanta lucha, nació Jonás, con Síndrome de Down. Más que nunca soñaron en crecer: tenían que pagar terapias y tratamientos para que su chiquito lograra lo mejor.

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Jonatan Oviedo en su negocio

“Hace casi 2 años, fue un día muy especial: nos enteramos de que esperábamos un bebé con Síndrome de Down... y ese mismo día, nos quedamos sin trabajo. Fue un momento de miedo, angustia y mucha incertidumbre. Pero decidimos no rendirnos. Nos jugamos por luchar y hacer lo que nos gusta: vender y atender a cada persona con la mejor onda. Y así nació Corralón Ferretería Joni, un lugar donde la pasión y el compromiso con nuestros clientes son lo más importante”, cuenta Anabella sobre el principio de esta historia.

Para tratar de ayudar, desde la Feria Los Abuelos surgió una propuesta enmarcada en la desesperación que enfrenta esta familia por juntar el dinero:

“No se nos ocurre un plan para ayudarlos, porque una rifa es poco, un bingo no tenemos tiempo, una colecta estamos repletos de ellas y ahora es que acudo a los bahienses, a quien tenga la idea más brillante para conseguir el dinero en un tiempo casi récord, los proveedores no pueden esperar”.

Ya juntaron en la feria, con el apoyo de la gente, unos 287.500 pero falta muchísimo aún.

Jonás

"La próxima acción será una rifa aunque juntemos poco y, si no llegamos, la propuesta será el lunes próximo hacer una jornada de limpiar vidrios con los abuelos. Por las esquinas 19 de Mayo y Estomba, Gorriti y Estomba, de 10 a 13.30 pasan muchísimos chicos que van a la escuela, qué mejor que explicarles que esa gente que está ahí, esos abuelos bien dispuestos, están haciendo eso porque unos ladrones le sacaron el futuro a un nenito como ellos, pero que todos estos hombres y mujeres se unieron para ayudarlo”, relatan.

Por su lado, Anabella, la mamá de Jonás cuenta que su pequeño tiene 2 años y necesita muchas terapias.

“Jonás concurre a estimulación temprana y estimulación de huesos porque él tiene 2 años y no camina todavía. Ahora van a mandarle hacer estudios de huesos más específicos para ver por qué al dejarlo parado llora como si le doliera".

En la casa familiar viven además de Anabella y Jonás, de un año y 9 meses, su marido Jonatan Oviedo y Malvina de 13 años. En la familia también hay una hija mayor que ya no vive con ellos.

Aunque Jonás tiene el CUD, no le corresponde la pensión por discapacidad porque su mamá es responsable inscripta: al tener un negocio que debe hacer factura A a las empresas, no puede solicitar ese tipo de beneficio.

Hoy el Corralón Joni, ubicado en Luis Piedra Buena 298, necesita más que nunca de la solidaridad de Bahía Blanca. Cada aporte, cada gesto, cada idea suma para que Jonás pueda seguir con sus terapias y para que esta familia no pierda el sueño que levantó con tanto esfuerzo.

Alias para colaborar: losabuelos19 (a nombre de Rodolfo Ardiles). Teléfono de contacto: 291-5330518