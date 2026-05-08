La sudestada ya superó la barrera de la Costanera en Monte Hermoso

El intenso temporal que afecta a toda la costa bonaerense provocó complicaciones en las últimas horas en Monte Hermoso, donde el agua avanzó sobre la zona de Costanera y peatonal Dufaur.

El mar desbordó la barrera de contención y genera complicaciones en distintos sectores de la ciudad, a la vez que las autoridades piden evitar la circulación mientras continúan los fuertes vientos y la crecida del mar.

Cabe destacar que la población está sin energía eléctrica.

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La sudestada que azota desde este viernes a la región provocó escenas de fuerte impacto en Monte Hermoso, con el mar avanzando sobre la Costanera y superando las barreras de contención en distintos sectores del frente costero.

Uno de los puntos más afectados es la intersección de Costanera y peatonal Dufaur, donde el agua cubrió parte de la rambla y generó complicaciones para vecinos y comerciantes.

También se pudo observar cómo las olas arrastraban a una casilla de guardavidas.

El fenómeno se da en el marco de una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional debido a la intensidad de los vientos y el aumento del nivel del mar. Según se informó, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora y las olas alcanzan varios metros de altura.

Durante toda la jornada, personal de Protección Civil, Bomberos, Policía y Guardia Urbana trabajó en distintos sectores de la ciudad para monitorear la situación y prevenir mayores inconvenientes. Desde el municipio recomendaron evitar circular por la Costanera y hacerlo solo en casos necesarios y con extrema precaución.

Las imágenes del avance del mar rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, mostrando cómo el agua alcanzó sectores habitualmente transitados por peatones y vehículos.

En algunos puntos, la fuerza del oleaje impacta directamente sobre estructuras de la rambla y accesos a la playa.

El temporal también afecta a otras localidades de la costa bonaerense donde se registraron anegamientos, caída de árboles y suspensión de clases. Mientras tanto, en Monte Hermoso se mantiene el monitoreo constante ante la posibilidad de nuevas crecidas durante las próximas horas.