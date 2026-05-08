Crudísimo diagnóstico del presidente de Newell's: "El club está fundido y al borde de la quiebra"

Ignacio Boero, presidente de Newell's, hizo un crudísimo diagnóstico de la economía de la institución: aseguró que "el club está fundido, al borde de la quiebra" con una deuda cercana a los 35 millones de dólares.

"Esto es como cualquier negocio... Plata no hay. Newell's está fundido, al borde de la quiebra. Si querés que el negocio continúe y pueda funcionar...", lanzó, sin vueltas, en una entrevista con Zapping Sport (Radio 2, AM 1230).

Cuando le repreguntaron si la situación era tan alarmante, reveló la cifra que debe la Lepra y lanzó un palazo a la dirigencia anterior que encabezó Ignacio Astore: "Y sí. Debemos entre 30 y 35 millones de dólares. En cuatro años se triplicó la deuda y nos dejaron un equipo que estaba al borde del descenso. Newell's hoy está fundido, tiene una deuda muy importante", expresó. Y añadió: "Explicame qué pasó todos estos años que se triplicó la deuda y no pudimos clasificar ni un torneo a los Playoffs".

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Por otra parte, Boero -quien ganó las elecciones en diciembre de 2025- afirmó que deben "invertir para poder sacarlo adelante" y reconoció que "hay gente de Newell's que colaboró, que ayuda, nos está dando una mano". En este contexto, explicó que su plan consiste en buscar préstamos externos y que está abierto a vender jugadores en este mercado de pases.

Esperamos este campeonato. Si surge alguna oferta por algún jugador que podamos vender y estamos en condiciones de reemplazarlo, y realmente sea un beneficio económico para el club, lo vamos a hacer", afirmó Boero.

Newell's tuvo un inicio de año para el olvido de la mano de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes duraron apenas seis partidos (cuatro derrotas y dos empates). "Hicimos todo lo que pensábamos que era lógico en ese momento y trajimos al los DT del último campeón y la mayoría de los refuerzos jugaron. Las cosas no salieron y soy el máximo responsable", explicó el presidente.

Ahora, la Lepra espera remontar con Frank Darío Kudelka, quien cosechó puntos que sirvieron para despegarse un poco de los puestos de descenso: "Lo buscamos a Kudelka porque conoce al club y eso es clave, nos gusta su perfil y confiamos mucho en su trabajo".