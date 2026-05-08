Fuerte ciclón extratropical azota la costa bonaerense, cierran puertos y alertan por olas gigantes

Un potente ciclón extratropical afecta este viernes por la noche a distintas ciudades y localidades de la costa de la provincia de Buenos Airese, con impacto especialmente marcado en Necochea, Mar del Plata y otros sectores del litoral bonaerense, donde se registran fuertes vientos, oleaje extremo y restricciones marítimas preventivas.

La Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras norte y sur en Necochea y suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones del puerto ante el peligro que representan las condiciones del mar.

Según indicaron autoridades y especialistas consultados durante una cobertura televisiva en vivo, la medida se mantendría al menos hasta la mañana del sábado, aunque no descartan una extensión debido a la persistencia del fenómeno.

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Los modelos meteorológicos prevén el momento de mayor intensidad entre las 9 y las 12 del mediodía de este sábado, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora y olas de entre 7 y 9 metros mar adentro.

Especialistas aclararon que esas alturas extremas se producen a aproximadamente un kilómetro de la costa, donde la profundidad del agua permite el desarrollo de olas de gran tamaño. En cambio, cerca de la orilla, la altura disminuye considerablemente debido a las características del fondo marino y la menor profundidad.

Durante la transmisión en vivo del canal de noticias TN, desde la escollera de Necochea, se reportaron ráfagas cercanas a los 88 kilómetros por hora y un incremento sostenido del oleaje.

Además, la ruta 228 está cerrada al tránsito por acumulación de agua.

En las últimas horas también se hizo viral un video costero en el balneario Reta, perteneciente al partido de Tres Arroyos.

Las autoridades reiteraron el pedido a vecinos y turistas para evitar acercarse a sectores costeros, escolleras y zonas portuarias mientras dure el temporal.

El fenómeno también genera preocupación en Mar del Plata y otras localidades de la costa bonaerense, donde continúan las tareas de monitoreo ante la evolución del sistema meteorológico.