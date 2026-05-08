Designaron a un nuevo funcionario en la órbita de las Fuerzas Armadas

En una medida impulsada por el Ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, el General de Brigada Pablo Plaza fue designado como el nuevo titular de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

El nombramiento, argumentaron fuentes oficiales, busca “consolidar la estructura institucional y optimizar las prestaciones de salud para la familia militar en todo el país”.

La designación de Plaza, un oficial en actividad con un perfil técnico y operativo de alto nivel, marca el inicio de una etapa clave para la OSFA.

Su llegada a la presidencia del Directorio no es casual ya que estaba desempeñándose como Director General de Salud del Ejército Argentino, cargo desde el cual supervisaba la infraestructura sanitaria y el bienestar del personal de la fuerza.

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Perteneciente al Arma de Caballería y promovido al grado de General de Brigada en diciembre de 2023, Plaza cuenta con una trayectoria que combina según el Gobierno la planificación estratégica con la administración de sistemas de salud complejos.

Antes de liderar la Dirección de Salud, ocupó la Subdirección General de la misma área, lo que le otorga un conocimiento profundo de los desafíos que enfrenta la cobertura médica militar. (NA)