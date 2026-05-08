Axel Kicillof se mostró en modo campaña en Córdoba y aseguró que el modelo de Milei “fracasó”

Axel Kicillof desembarcó este viernes en Córdoba, donde desarrolla una agenda variopinta que comenzó a la mañana con su participación del Congreso Sindical de Sanidad en el Microestadio de La Falda, donde denunció a Nación por el "agravamiento" del sistema de Salud.

En su primera visita oficial a la provincia mediterránea, una aventura con miras a 2027, el líder bonaerense formó parte de un evento gremial junto a parte de su gabinete y dirigentes del peronismo, entre ellos extriunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer.

Luego, firmó un convenio de carácter turístico y cultural para promover la participación de artistas bonaerenses en el certamen Pre-Cosquín y en el Festival Nacional de Cosquín, con el intendente Raúl Cardinali en la Municipalidad.

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En el Congreso del gremio de la Sanidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires advirtió que "el sistema de salud está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país eso se agrava por un Gobierno nacional que no considera importante entregar remedios, invertir en hospitales ni en ningún elemento que permita mejorar la atención tanto pública como privada".

"Están abandonando este gran diferencial que tenemos los argentinos que contamos con una histórica tradición de trabajadores y trabajadoras de la medicina con nivel de excelencia mundial", disparó el mandatario.

En esa línea, aseguró que "la salud no puede ser un privilegio de unos pocos".

"No podemos tolerar tanto desprecio", lanzó, y afirmó que el problema no son los médicos ni la salud pública sino que "el problema es Milei".

Luego añadió: "Nuestra obligación es construir una alternativa que defienda el derecho de todos los argentinos a recibir la atención que les corresponde".

"Cuenten con nosotros para seguir transformando el sistema de salud con una mirada federal que ponga en valor el enorme trabajo que hacen todos los días", les dijo Kicillof a los afiliados al gremio de la Sanidad.

El mandatario compartió escenario con sus ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; Gobierno, Carlos Bianco; y Trabajo, Walter Correa, entre otros funcionarios. (Con información de FATSA).