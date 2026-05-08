Caputo desestimó que el caso Adorni afecte las inversiones: "el riesgo país no baja por el riesgo kuka"

El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde explicó en qué consiste el súper RIGI que había anunciado el presidente Javier Milei desde sus redes sociales. Allí brindó declaraciones junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En este marco, relató sobre la actualidad económica: "El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno".

"Estamos tranquilos porque tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones, y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía esta ordenada el paso del tiempo juega a favor", subrayó.

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Luego, agregó: "las cosas siguen mejorando, en la medida que el tiempo, vamos a seguir viendo en las calificaciones como paso recién con fitch y el riesgo país va a seguir yendo a donde nosotros creemos que tiene que ir".

La presencia de Adorni y su vuelta a la Sala de Prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a la Sala de Prensa de Casa Rosada, en medio de la escalada de la investigación judicial sobre su patrimonio y las nuevas presiones políticas dentro del oficialismo para que adelante su declaración jurada.

Luego de la exposición está prevista una reunión de gabinete convocada por Milei en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

La nueva aparición pública de Adorni se dio luego de varios días marcados por declaraciones judiciales, filtraciones sobre gastos personales y versiones de tensión interna dentro del Gobierno. El funcionario viene evitando responder preguntas vinculadas a su situación patrimonial y sostiene que cualquier explicación adicional la dará “en la Justicia”.

En sus últimas conferencias, Adorni rechazó las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y negó irregularidades en viajes y operaciones inmobiliarias. También aseguró que presentará su declaración jurada “en tiempo y forma”, aunque desde distintos sectores del oficialismo comenzaron a reclamar que lo haga antes para intentar desactivar la crisis política.

El caso tomó mayor temperatura después de que un contratista declarara ante la Justicia que recibió pagos en efectivo por reformas en una propiedad vinculada al jefe de Gabinete. La investigación judicial busca determinar si el nivel de gastos y movimientos patrimoniales es compatible con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno familiar.

Qué dijo Luis Caputo sobre el caso Adorni

En referencia a los sostenidos cuestionamientos y la acusaciones de corrupción contra Adorni, el ministro de Economía "lo de Manuel no tiene ningún efecto" en las inversiones.

"Venimos del viaje con el Presidente, donde uno de los inversores literalmente se rio en confianza hablando con el Canciller, el embajador, y conmigo, diciendo ´que les pasa en Argentina que creen realmente que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no se que´, fue una risa diciendo claramente no tiene ningún sentido", manifestó.

"Eso lo quiero enfatizar, Argentina ha mejorado mucho como país, nos estamos empezando a graduar de país mas serio, si había algún tema político en la Argentina repercutía en la economia, pero porque vos tenías la macroeconomía muy desordenada", agregó Caputo.

Luego aseveró: "Ahora cuando vos ves los otros países que tienen un montón de problemas políticos serios, no como es la situación de Manuel, caso Perú donde cambian de presidente cada tanto, no tienen ningún impacto en la economía. Los problemas políticos o judiciales quedan en la justicia, en la política, y no se trasladan a la economía. Eso es lo que pasa ahora". (Fuente: Ámbito).