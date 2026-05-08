Qué viene en el juicio de YPF: la postura de Burford

El 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de US$ 16.100 millones dictada contra la República Argentina en los casos Petersen y Eton Park.

La demanda había sido impulsada por Burford Capital, un fondo especializado en financiamiento de litigios que adquirió los derechos del reclamo del Grupo Petersen por aproximadamente USD 16 millones.

Con esta decisión, la Cámara de Apelaciones desestimó la acción y modificó de manera sustancial el curso del litigio.

Burford Capital ha anunciado que presentará un pedido de rehearing en banc ante el Segundo Circuito, mediante el cual solicitará que la decisión sea revisada por el pleno de jueces activos de ese tribunal.

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Se trata de un recurso de carácter excepcional, reservado para situaciones extraordinarias y sujeto a requisitos de admisibilidad particularmente estrictos, que no se encuentran presentes en este caso.

Asimismo, Burford informó su intención de promover un arbitraje internacional ante el CIADI. Esa alternativa, que ya había sido pretendida por los demandantes en 2015, fue posteriormente abandonada por decisión de los propios actores, quienes optaron por litigar exclusivamente ante los tribunales de Nueva York.

“El intento de reabrir ahora esa vía constituye un nuevo e improcedente esfuerzo de los demandantes por pretender revivir, sin credibilidad alguna, un reclamo que ya fue rechazado de manera contundente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito”, señaló la Procuración del Tesoro de la Nación.

Desde el organismo señalaron que se siguen “todas las alternativas necesarias para resguardar la posición argentina, consolidar el resultado obtenido en la apelación y lograr la victoria definitiva en este litigio”. (N/A)