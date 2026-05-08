Máximo Kirchner se somete a intervención quirúrgica: el mensaje sobre Cristina

El diputado nacional Máximo Kirchner se someterá este viernes a una cirugía programada y dijo que, si bien le hubiera gustado que su madre estuviera acompañándolo, él le sugirió "especialmente que no lo haga", alegando que "ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso", mientras que el procedimiento no compromete su estado de salud.

"Buenas, ¿Cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes", señaló en un escrito.

Asimismo, añadió: "En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga".

“¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, expresó.

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“A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, manifestó.

En tanto, dijo: “Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”.

“Abrazo. Nos estamos viendo… PD: Después de tantas operaciones de prensa…”, culminó su mensaje el hijo de la ex mandataria. (N/A)