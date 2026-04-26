El PJ, en su laberinto: Máximo Kirchner cuestiona el armado opositor y pide "propuestas propias"

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, volvió a sacudir la interna del peronismo al rechazar de plano la conformación de un frente electoral cuyo único objetivo sea enfrentar al presidente Javier Milei.

Durante una recorrida política por la provincia de Santa Fe, el legislador sostuvo que "no sirve destruir al adversario para ganar una elección" y que la estrategia del espacio no debe limitarse a una reacción defensiva, sino a la elaboración de un proyecto político propio que logre interpelar a la sociedad.

"Cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence", sentenció Kirchner en una entrevista con el diario La Capital. Para el dirigente, reducir la política a una confrontación directa con el líder libertario es un error que impide discutir las causas profundas que llevaron al actual gobierno al poder.

Según su análisis, el desafío es construir una opción que permita que el país "se libere del lugar donde lo están llevando" tras una década de estancamiento económico y pérdida de expectativas sociales.

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Respecto a los liderazgos para las elecciones presidenciales de 2027, Máximo Kirchner no dudó en señalar a Cristina Fernández de Kirchner como la figura central, a pesar de su inhabilitación judicial por la causa Vialidad.

"Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna. Hace seis meses que simplemente tuitea y sigue teniendo el reconocimiento del pueblo", afirmó, reforzando la narrativa de la "proscripción" y enviando un mensaje directo a los sectores referenciados en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que buscan renovar la cúpula del partido.

Las declaraciones de Kirchner se producen en un momento de fuerte reconfiguración dentro de Unión por la Patria. El diputado insistió en que el peronismo debe dejar de lado el "reduccionismo enorme" de enfocarse solo en ganarle a Milei y concentrarse en recuperar la capacidad de administrar el Estado y generar ideas. __IP__

"No me interesa destruirlo, me interesa que en la elección juntemos más votos y, cuando seamos gobierno, estemos a la altura de la circunstancia", concluyó, marcando un camino de diferenciación respecto a las estrategias de unidad opositora que se gestan en otros sectores del PJ. (NA)