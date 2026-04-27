Olla popular en reclamo del pago del programa social "Volver al Trabajo"

Luego de que la Justicia dictó una medida cautelar para que el gobierno nacional continúe con el programa social "Volver al Trabajo", desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en nuestra ciudad anunciaron que este viernes a las 13 horas se realizará una olla popular en el barrio Puertas del Sur, calle Manzana de las Luces al 2100.

La UTEP, que se mantiene en estado de alerta y movilización, aseguró que en Bahía Blanca hay 2.973 personas que perderán el "único ingreso estatal para trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con impacto directo en todas las provincias y municipios del país".

Un comunicado de esa entidad sostuvo:

"La medida cautelar, dictada a partir de la presentación de un amparo colectivo que presentaron cinco trabajadores de la economía popular, indica que el Ministerio de Capital Humano --a cargo de Sandra Pettovello-- tiene la obligación legal de mantener la vigencia de las prestaciones económicas hasta que se dicte una sentencia definitiva. A pesar de que, en un intento por no pagar, ya presentaron la apelación, la cautelar no tiene efectos suspensivos".

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A nivel bahiense, según los cálculos de la UTEP, dejan de circular aproximadamente 240 millones de pesos por mes en la economía local, recursos que hoy se destinan principalmente al consumo en comercios de cercanía. En términos anuales, la pérdida asciende a casi 2.800 millones de pesos.

Según las organizaciones que reclaman al gobierno de Javier Milei, lejos de responder a una necesidad de equilibrio fiscal, "el recorte representa apenas el 0,1% del PBI" y lo interpretan como una decisión política que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.

"Además, el monto del programa permanece congelado en $78.000 por mes por persona desde noviembre de 2023, lo que ya provocó una pérdida del 74% del poder adquisitivo. En este contexto, el Gobierno propone reemplazarlo por programas de “capacitación laboral” vinculados al sector privado, sin garantizar inserción laboral efectiva", indicó el comunicado.

La explicación de Capital Humano es que la finalización del programar "Volver al Trabajo" estaba prevista para esta fecha y que la idea es reemplazarlo por programas "de mayor impacto social" y evitando la presencia de intermediarios.