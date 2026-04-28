Cuáles son las razones por la que aumentarán los pasajes de avión desde mayo

A partir del próximo mes, los pasajes de avión tendrán un sobrecargo más alto que impactará de forma directa sobre los valores que pagan los consumidores.

Desde el jueves 28 de mayo se actualizará la tasa de seguridad de la aviación que fijó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y los argentinos pagarán más caros los pasajes aéreos internacionales, regionales y de cabotaje.

Se trata de la tasa destinada a financiar la seguridad y tecnología en aeropuertos. La medida fue oficializada este martes a a través de la resolución 258/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Con la actualización, la tasa pasará de $20 a $6500 para vuelos de cabotaje. Para los regionales, el valor subirá de US$4,42 a US$5 y de US$8 a US$9 para los destinos internacionales. El incremento se trasladará de forma directa al precio de los pasajes desde finales de mayo.

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“La actualización responde al nivel necesario para recomponer el financiamiento del sistema, dotarlo adecuadamente y asegurar el cumplimiento de sus funciones, en línea con las exigencias operativas actuales", justificaron fuentes oficiales.

En ese sentido, además, señalaron que "de este modo, se podrán sostener las inversiones requeridas para fortalecer los servicios que hacen a la seguridad operacional en todo el país”.

Aumenta la tasa de seguridad aérea: a qué se destina

Según explicaron, la tasa tiene por objetivo financiar la seguridad y tecnología en aeropuertos.

Entre los principales destinos de los fondos se destacan:

La modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), clave para la respuesta ante emergencias en los aeropuertos.

La mejora de la infraestructura vinculada a la seguridad operacional.

La incorporación de tecnología y sistemas para optimizar la supervisión y el control.

La capacitación y el fortalecimiento del capital humano.

La mejora continua de los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia.

“La actualización de la tasa forma parte de un proceso más amplio de normalización y modernización del sistema, donde cada componente se financia de manera más clara y eficiente. La medida está alineada con las prácticas y estándares internacionales, que establecen que las tasas aeronáuticas deben guardar relación con los costos reales de los servicios que financian”, aclararon.

Esta decisión se tomó después de que, a mediados de marzo y por el impacto de la guerra en Medio Oriente, Aerolíneas Argentinas implementó de manera temporal un recargo en el precio de sus pasajes debido al salto en los valores del petróleo y del combustible aeronáutico.

La medida alcanza tanto a vuelos de cabotaje como a los servicios regionales e internacionales. Busca compensar el impacto de la suba de costos en la operación de la compañía.

El monto del recargo variará según el tipo de vuelo y el destino. En los trayectos regionales e internacionales, el adicional oscila entre 10 y 50 dólares por tramo. En el caso de los vuelos de cabotaje dentro del país, el cargo es de $7500 por tramo. (TN)