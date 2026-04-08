Cuánto aumentaron los vuelos internacionales a partir de la suba del petróleo

Los precios de los pasajes aéreos internacionales desde Argentina registraron un fuerte aumento en las últimas semanas, en medio del impacto global que generó la guerra en Medio Oriente y su efecto directo sobre el costo del combustible.

De acuerdo a un informe de la consultora ECOSUR, los vuelos al exterior subieron en promedio 16% en dólares desde el inicio del conflicto en Irán, que comenzó a fines de febrero.

El relevamiento compara los precios a principios de febrero, cuando el barril de petróleo cotizaba en torno a los US$66, con los valores de comienzos de abril, cuando el Brent alcanzó los US$104, lo que marcó un cambio significativo en la dinámica del sector.

En ese período, el precio promedio de los pasajes pasó de unos US$715 a US$824, consolidando una suba de 15,6% en apenas dos meses.

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Antes del conflicto, los valores se mantenían relativamente estables, con variaciones mensuales moderadas. Sin embargo, a partir de marzo la tendencia alcista empezó a crecer.

“Hacia el 16 de marzo, con el petróleo en US$98, el incremento acumulado del mes del precio promedio de los pasajes alcanzaba el 5%. Para principios de abril, el precio promedio registró una suba del 7% respecto de mediados de marzo, acumulando un incremento de 15,6% entre principios de febrero y principios de abril”, explicaron.

El informe también detalló que algunas rutas fueron más afectadas que otras. El trayecto entre Buenos Aires y Los Ángeles encabezó los aumentos con una suba de 29%, seguido por Nueva York (23%) y Miami (17%). También aumentaron los vuelos a Punta Cana, Madrid y Cancún.

Según el análisis, el principal factor detrás de este encarecimiento es el aumento del costo del combustible. Entre febrero y abril, el precio del petróleo Brent subió 57%, mientras que el combustible para aviación registró incrementos cercanos al 100%.

A esto se suman complicaciones operativas derivadas del conflicto. Aunque los destinos analizados no están en la zona de guerra, muchas aerolíneas deben evitar ciertos espacios aéreos, lo que implica rutas más largas, escalas adicionales y una menor disponibilidad de asientos.

En este contexto, también se incrementaron los costos de seguros y otros gastos operativos. Así, pese a una posible caída en la demanda por la incertidumbre global, el aumento de costos y la reducción de la oferta terminaron empujando al alza el precio de los pasajes internacionales. (con información de TN)