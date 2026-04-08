El riesgo país cae casi 10 % y ronda los 550 puntos básicos tras la tregua entre EE.UU. e Irán

El riesgo país de Argentina se desploma casi 10% este miércoles cayendo más de 50 puntos básicos al bajar a los 551 puntos, en medio del repunte de los mercados ante la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El indicador elaborado por J.P. Morgan retrocedió a 551 puntos básicos, bajando 59 puntos desde la marca de 610 en la que se ubicaba en la jornada previa, lo que implica una merma del 9,67%, favorecido por el buen clima global frente al alto al fuego en la guerra en Medio Oriente.

El valor es el más bajo desde el comienzo del conflicto armado, ya que hay que remontarse hasta el 26 de febrero para encontrar una marca similar (554 unidades), apenas dos días antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Ante la mejora del escenario global, los ADRs argentinos también registran subas de hasta 7,9%, lideradas por Grupo Supervielle. Le siguen Banco Macro (+7,5%), BBVA Argentina (+6,6%) y Grupo Financiero Galicia (+4,6%). En contraste, se observan caídas en Transportadora de Gas del Sur (-5,3%), YPF (-4,6%), y Pampa Energía (-2,5%).

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A nivel local, el S&P Merval acompaña la tendencia positiva y avanza 1,4% hasta los 3.015.201,57 puntos. La suba es encabezada por Banco Macro (+7,2%) y le siguen Banco Supervielle (6,5%), BBVA (+6,3%) y Grupo Financiero Galicia (+4,3%).

En el otro extremo, las acciones que operan con perdidas en la plaza porteña son las vinculadas a firmas energéticas como Transportadora de Gas del Sur (-6%), YPF (-5,2%) y Pampa Energía (-3,8%), influidas por la apertura del estrecho de Ormuz.

Los bonos soberanos en dólares, por su parte, también operan en sintonía con el mejor clima internacional, exhibiendo subas de hasta 3,5%, encabezadas por el Global 2041, seguido por el Global 2035 (+3,4%) y el Global 2046 (+3,3%). (Agencia Noticias Argentinas)