Suben las bolsas mundiales y baja el petróleo tras el alto el fuego anunciado por Trump

El miércoles comenzó con una marcada tendencia alcista en las bolsas mundiales mientras los precios del petróleo se desploman después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa el crudo de gran parte de Medio Oriente.

El CAC 40 francés sumó casi un 4% en las primeras operaciones, mientras que el DAX alemán subió un 4,7%. El FTSE 100 británico ganó un 2,3%. En tanto, se espera que las acciones estadounidenses suban ligeramente, con los futuros del Dow marcando un aumento del 2,3%. Los futuros del S&P 500 subieron un 2,5%.

En Asia, el Nikkei 225 de referencia de Japón subió un 5,4%. El S&P/ASX 200 de Australia saltó un 2,6%. En tanto, el Kospi de Corea del Sur se disparó un 6,9% y el Hang Seng de Hong Kong subió un 3,1 %.

El contrato de futuros del crudo WTI con vencimiento en mayo se hunde 16%, hasta los u$s94,87 por barril. En la misma línea, el petróleo Brent retrocede 13,2%, hasta los u$s94,91 por barril, lo que confirma el brusco giro del mercado tras haber tocado los u$s110 en la rueda previa.

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En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos bajó a 158,35 yenes japoneses desde 159,52 yenes el miércoles. El euro costaba 1,1671 dólares, frente a 1,1597 dólares. El dólar suele convertirse en un refugio seguro durante la incertidumbre geopolítica, por lo que el acuerdo de alto el fuego contribuyó a reducir ese atractivo.

Estos movimientos respondieron al alto el fuego después de un reciente repunte de sus precios provocado por el inicio de la guerra, que bloqueó en la práctica el paso por el estrecho, una ruta crucial para el suministro mundial.

“Aun así, el ánimo sigue siendo de optimismo cauto más que de celebración abierta. El alto el fuego dura solo dos semanas y los mercados observarán de cerca si el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz se normaliza como se prometió y si la frágil tregua puede allanar el camino hacia un acuerdo de paz más duradero”, indicó Tim Waterer, analista jefe de mercados en KCM Trade.