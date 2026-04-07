Irán aceptó la tregua de Trump y reabrirá el estrecho de Ormuz por dos semanas

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que aceptó un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán y lo presentó como una “victoria”.

Según el comunicado difundido por medios oficiales, el acuerdo cuenta con la aprobación del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, y prevé avanzar en negociaciones para un pacto de paz.

En paralelo, autoridades iraníes señalaron que presentaron a Estados Unidos un plan de diez puntos que incluye un “protocolo de seguridad” para el tránsito por el estrecho de Ormuz, pero bajo condiciones que garanticen el control iraní sobre esa vía estratégica.

El comunicado afirma que el acuerdo representa una “victoria para Irán” y añade que las negociaciones para un acuerdo permanente se llevarán a cabo en Islamabad.

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En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que Irán ha aceptado la propuesta de Pakistán de un alto el fuego y que los ataques contra Irán se han detenido. Irán también “cesará sus operaciones defensivas. Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes".

Momentos antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado, tras conversaciones con autoridades paquistaníes, un alto el fuego bilateral durante dos semanas.

Trump afirmó que adoptó la decisión tras la mediación de Islamabad y bajo el compromiso iraní de avanzar hacia la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense sostuvo que mantuvo en el día conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, quienes le pidieron que detuviera “la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán”.

La amenaza de ataque respondía al cierre parcial del estrecho de Ormuz por parte de Irán tras el inicio de la guerra en la región, una vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos. Trump había dado a Irán hasta las 20 hora de Washington (00:00 GMT) para reabrir el paso, advirtiendo que de no hacerlo atacaría centrales eléctricas y puentes iraníes, con el objetivo de “devolver a Irán a la Edad de Piedra”.

En su mensaje, Trump detalló que la suspensión del ataque está sujeta a la futura apertura segura del estrecho y se basa en lo avanzado de las negociaciones: “Ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio”.

Así, durante las próximas dos semanas, Estados Unidos y Irán mantendrán el alto el fuego mientras continúan las negociaciones sobre la reapertura total del estrecho de Ormuz y la implementación del acuerdo bilateral. (con información de TN e Infobae)