La Casa Blanca informó que la segunda ronda de negociaciones con Irán “está en curso”

La Casa Blanca afirmó este sábado que las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Irán y Pakistán para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente están "en curso".

Un alto cargo de la Casa Blanca informó, en un breve comunicado, que las conversaciones continúan, después de que medios de comunicación estatales iraníes afirmaran que hubo dos rondas y se espera una tercera.

Irán informó que hubo dos rondas de negociaciones con Estados Unidos y que podría haber una tercera "esta noche o mañana"

La televisión estatal iraní informó que este sábado ya se realizaron dos rondas de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y que una tercera podría concretarse “esta noche o mañana”.

Según una fuente cercana a los negociadores citada por el medio, expertos de ambas partes están intercambiando textos para avanzar hacia un acuerdo más amplio que supere el actual alto el fuego de dos semanas.

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El tráfico por el estrecho de Ormuz

Desde el estrecho de Ormuz, el periodista de TN Gonzalo Báñez explicó que el impacto del conflicto se refleja con fuerza en el tránsito marítimo de buques comerciales: el miércoles pasaron apenas cinco embarcaciones por este paso y el jueves nueve —solo dos petroleros—, muy lejos del promedio de unos 140 barcos diarios previo a la guerra.

La caída evidencia la magnitud de la disrupción en una de las rutas clave del comercio global y anticipa que la normalización del flujo llevará tiempo.

En paralelo, el clima de tensión también se percibe en ciudades como Dubái, donde calles y hoteles lucen casi vacíos y predomina el temor entre la población, pese a que los ataques han sido focalizados en infraestructura estratégica.

Además, en distintos puntos de la región se observa una fuerte disputa en el plano discursivo, con sectores de la población que responsabilizan a los ataques israelíes contra Hezbollah, en línea con el mensaje impulsado por Irán. (TN)