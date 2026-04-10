Negociaciones entre EE. UU. e Irán: el factor Pakistán para frenar la escalada en Medio Oriente

Islamabad, la capital de Pakistán, se convirtió en el centro de atención mundial dado que allí se celebrarán las tan esperadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que generó esperanzas de apaciguar los violentos enfrentamientos que azotan Oriente Medio y otras regiones. Tras más de un mes de enfrentamientos mortales, Estados Unidos e Irán alcanzaron un alto el fuego de dos semanas menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense Donald Trump, y acordaron dialogar en Islamabad esta semana.

Desde el mes pasado, cuando las tensiones amenazaban con descontrolarse, Pakistán emergió no solo como un mero espectador, sino como un puente diplomático proactivo entre Washington y Teherán. Expertos y funcionarios regionales describen a Pakistán como un mediador con una posición privilegiada: con vínculos con ambas partes, un interés urgente en la desescalada y una trayectoria de diplomacia itinerante que le permitió desactivar el conflicto regional con repercusiones globales.

Su ascenso plantea una pregunta: ¿Qué hace que Pakistán, un país del sur de Asia, destaque para ayudar a poner fin a un conflicto centrado en Oriente Medio?

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Mediador por necesidad

El impulso de Pakistán para negociar la paz responde a las necesidades de desarrollo del país, señalaron los analistas: comparte una frontera de casi 900 kilómetros con Irán y ya enfrenta una persistente insurgencia de separatistas baluchis en su flanco occidental. Un conflicto más amplio en Irán casi con certeza envalentonaría a los grupos militantes al otro lado de la frontera, desestabilizando aún más el ya frágil entorno de seguridad de Pakistán.

Económicamente, las consecuencias son aún más graves ya que Pakistán depende en gran medida del petróleo que fluye a través del Estrecho de Ormuz. La reciente escalada disparó los precios del combustible, causando graves conmociones económicas y energéticas al país. Más allá de la seguridad y la economía, una mediación exitosa ofrece a Pakistán la oportunidad de renovar su imagen a nivel mundial.

Un acuerdo exitoso, creen los analistas, fortalecería sus lazos con Washington, Teherán y los estados árabes del Golfo, al tiempo que elevaría su posición entre las naciones del sur de Asia.

Vínculos diversificados

Lo que distingue a Pakistán es su capacidad para dialogar con credibilidad con ambas partes porque mantiene estrechos lazos con Irán, arraigados en la historia, los vínculos religiosos y la cooperación fronteriza. Alberga la segunda mayor población chiíta del mundo, lo que le confiere credibilidad cultural y sectaria en Teherán.

Al mismo tiempo, se esforzó para restablecer los lazos diplomáticos y de seguridad con Estados Unidos pero también mantiene sólidas alianzas con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En 2025, firmó un pacto de defensa estratégica con Arabia Saudita, profundizando su papel como interlocutor en materia de seguridad en el Golfo.

Es fundamental destacar que Pakistán ya desempeñó este papel anteriormente ya que durante la última década, contribuyó a mediar en las conversaciones entre Arabia Saudita e Irán y facilitó el diálogo entre Afganistán y Estados Unidos.

Amplio apoyo internacional

La mediación de Pakistán también se vio reforzada por un amplio apoyo internacional: el 29 de marzo, acogió una reunión cuadrilateral con los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Egipto y y Turquía, países que expresaron su pleno apoyo a la iniciativa pakistaní de acoger conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Tan solo dos días después, los ministros de Asuntos Exteriores de China y Pakistán se reunieron en Pekín y emitieron una propuesta conjunta de cinco puntos sobre el conflicto de Oriente Medio, instando al cese inmediato de las hostilidades, al inicio de las conversaciones de paz lo antes posible y a la seguridad de los objetivos no militares, un impulso diplomático que contribuyó a generar un impulso global para la desescalada.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que China apoya y espera que Pakistán desempeñe un papel único e importante para aliviar la situación y reanudar las conversaciones de paz. Este proceso no es tarea fácil, y los esfuerzos de mediación de Pakistán están en consonancia con los intereses comunes de todas las partes, añadió Wang.

Según un comunicado atribuido al portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, este subraya la urgencia de poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano.Expresó su sincero agradecimiento por los esfuerzos de Pakistán y otros países que contribuyeron a facilitar el alto el fuego.