"No le hicimos nada": la defensa de la madre acusada por la muerte de su hijo

Mariela Altamirano, madre de Ángel López —el niño que murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia y por cuyo fallecimiento está acusada— habló públicamente por primera vez. Aseguró que no mató a su hijo, que intentó protegerlo y que durante su relación con el padre del menor sufrió situaciones de violencia.

"Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué", expresó. Luego relató cómo fue la mañana del domingo en la que encontraron al niño en grave estado: "Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos de las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo quisimos levantar y vimos que ya se había hecho pis. Le dije a mi marido que como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".

"Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después lo revisamos de nuevo y mi marido me dijo: 'No respira'. Entonces empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida", contó en diálogo con el medio ADNSur.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según su testimonio, salieron a la calle pidiendo ayuda con el niño en brazos. Sin embargo, al llegar al hospital, les informaron que "tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno".

"Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos. No le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo? No. Lo estaba sacando de personas alcohólicas y drogadictas para que estuviera conmigo", afirmó.

Sobre su relación con Luis López, padre del niño, detalló: "Lo conocí en 2020. Me vine a Comodoro y empezamos una relación estable. Durante todo el embarazo sufrí violencia. A los seis meses de que nació Ángel, él empezó a consumir drogas y alcohol, se iba de fiesta y volvía después de dos o tres días. Nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque no aguantaba más".

Altamirano sostuvo que el hombre la echó y que ella regresó a Córdoba. Meses después, volvió a Comodoro Rivadavia para que el padre pudiera ver al niño. "Me dijo que me presentara en el Poder Judicial", agregó.

Por último, se refirió a la imagen que se viralizó sobre su ausencia en el velatorio y su salida en taxi. "Me están amenazando a mí y a mi familia, dicen que van a prender fuego la casa. Tengo una bebé de seis meses y tengo que resguardar su bienestar. Primero está mi hija", concluyó. (NA)