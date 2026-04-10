Estados Unidos registró la tasa de natalidad adolescente más baja de su historia

Las autoridades sanitarias coinciden en que la continuidad de la baja dependerá de sostener políticas públicas activas

La tasa de natalidad adolescente en Estados Unidos volvió a descender en 2025 y marcó un nuevo mínimo histórico. Según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), dependiente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se registraron 11,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, lo que representa una caída del 7 % en comparación con el año anterior.

En total, se contabilizaron cerca de 126.000 nacimientos en ese grupo etario. La baja consolida una tendencia sostenida desde hace más de tres décadas: en 1991, la tasa era de 61,8 por cada 1.000 adolescentes, lo que implica una reducción superior al 80 % en ese período.

El informe también señala que la tasa general de natalidad disminuyó un 1 % interanual, mientras que los nacimientos prematuros se mantuvieron sin cambios. En paralelo, las cesáreas alcanzaron el 32,5 %, el nivel más alto desde 2013.

Factores asociados a la disminución

Especialistas y organismos oficiales vinculan la caída de la natalidad adolescente a múltiples factores. Entre los principales se destacan:

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• Mayor uso y eficacia de métodos anticonceptivos.

• Menor actividad sexual en comparación con generaciones anteriores.

• Mejor acceso a servicios de salud reproductiva.

• Implementación de programas de educación sexual integral.

• Campañas de prevención y concientización.

La pediatra y docente universitaria Bianca Allison señaló que el acceso a información y servicios permite a los jóvenes tomar decisiones informadas y reducir los embarazos no planificados.

Diferencias territoriales y demográficas

A pesar de la tendencia general a la baja, persisten brechas entre estados y grupos poblacionales. En Massachusetts y New Hampshire, las tasas se ubican por debajo de los 8 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, mientras que en Mississippi y Arkansas superan los 25.

También se observan diferencias según origen étnico: las tasas son más elevadas en comunidades afroamericanas y latinas, y más bajas entre adolescentes asiático-estadounidenses. De acuerdo con el CDC, estas disparidades se relacionan con desigualdades en el acceso a la salud y la educación.

Impacto y desafíos

La reducción de la natalidad adolescente se asocia con mejores oportunidades educativas y laborales. Postergar la maternidad aumenta las probabilidades de completar la educación secundaria y acceder a estudios superiores.

Sin embargo, las jóvenes que sí son madres continúan enfrentando obstáculos. Allison advirtió que las dificultades no responden a una falta de capacidades, sino a limitaciones en el acceso a recursos y apoyos. En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer los programas destinados a este grupo.

Datos y proyecciones

El informe del CDC se basa en más del 99 % de los nacimientos registrados en 2025, por lo que ofrece una estimación confiable de la tendencia anual. La versión definitiva se publica cada agosto, tras la validación completa de los datos.

Las autoridades sanitarias coinciden en que la continuidad de la baja dependerá de sostener políticas públicas activas. Entre las recomendaciones figuran ampliar la educación sexual, garantizar el acceso a anticonceptivos, monitorear cambios legislativos y reducir las desigualdades sociales que influyen en estos indicadores.

En este contexto, el organismo subraya la necesidad de seguir de cerca las diferencias entre regiones y poblaciones para orientar las estrategias de salud pública. (Infobae)