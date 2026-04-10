El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 11 de abril una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado con cielo poco nuboso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será templada y ventosa y se estima para media noche una temperatura de 18 grados centígrados.