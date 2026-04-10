Barrio La Merced: ABSA trabaja en una rotura que dejó sin agua a los vecinos

Una rotura en la red de agua potable ocurrida este viernes en el barrio La Merced generó inconvenientes en el suministro para vecinos de ese sector de Bahía Blanca.

Según informó la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), el daño fue ocasionado por maquinaria de terceros que trabajaba sobre la traza, en calle Jacana al 2400.

A raíz del incidente, el servicio se encuentra afectado y podría presentar baja presión o interrupciones temporales.

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Desde la prestataria solicitaron a las personas usuarias realizar un uso responsable del recurso, limitándolo exclusivamente a consumo e higiene personal, y evitando actividades recreativas o no esenciales hasta tanto se restablezca la normalidad.

Asimismo, ABSA recordó que se encuentran disponibles sus canales de atención para consultas o reclamos, entre ellos la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus redes sociales oficiales.

Por el momento, no se informó un plazo estimado para la finalización de las tareas de reparación.