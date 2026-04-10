Se conformó el Gabinete del Bicentenario para proyectar la Bahía Blanca del futuro

Con la mirada puesta en el 2028, año en el que se celebrará el Bicentenario de la fundación de Bahía Blanca, el Municipio puso en marcha el Gabinete del Bicentenario, un espacio de planificación estratégica que reúne a representantes del arco político, el sector productivo, el sistema educativo, la justicia, las fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil.

El acto de conformación fue encabezado por el intendente Federico Susbielles, quien destacó la necesidad de construir una agenda común entre todos los sectores de la ciudad y avanzar en una planificación de largo plazo que trascienda las gestiones de gobierno.

“La ciudad está en un momento en el que nos exige trabajar con amplitud, con generosidad, buscando la participación de todos los actores y entendiendo que hay una responsabilidad importante en esta situación que vive Bahía Blanca, que viene de atravesar dos catástrofes y que hoy nos encuentra mirando al futuro con optimismo”, expresó Susbielles.

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El intendente planteó los objetivos primarios del Gabinete del Bicentenario divididos en dos líneas de trabajo, como la conmemoración de los 200 años y el planeamiento estratégico a largo plazo sobre ámbitos de la vida ciudadana, como la producción y el empleo, el desarrollo humano, la educación y la ciencia, y la seguridad y la justicia.

“Bahía Blanca tuvo con la generación del centenario una suma de dirigentes que seguramente lograron generar condiciones propicias para atraer inversiones y generar una posicionamiento estratégico que la ubicó entre las 10 ciudades más importantes de la Argentina y una de las poleas del crecimiento del país", señaló Susbielles.

"Si uno repasa las últimas décadas, Bahía ha ido perdiendo esa posición de centralidad, entre otras cosas por no haber logrado una agenda común que nos permita trabajar unidos para recuperar esas condiciones y esa posición que Bahía supo tener”, detalló el jefe comunal.

“Bahía es una ciudad de diálogo, de consenso, y tiene una gran dirigencia, pero sólo alcanzaremos el éxito si trabajamos en conjunto”, puntualizó.

El Gabinete del Bicentenario está integrado por funcionarios del Municipio; la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; y los legisladores provinciales Marcelo Feliú, Andrés De Leo y Oscar Liberman, entre otros referentes.

También lo conforman representantes de la Unión Industrial (UIBB), la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios y la Cámara de Comercio (CCIyS); autoridades educativas de la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Salesiana; autoridades sanitarias del Hospital Municipal y del Hospital Penna; referentes de la Iglesia Católica, la comunidad israelita y la Iglesia Evangélica; miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal; jefes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, además de representantes del ámbito cultural

Durante el encuentro se remarcó que el gabinete funcionará a través de mesas técnicas de trabajo con reuniones periódicas, con el objetivo de transformar los lineamientos iniciales en proyectos concretos y políticas de Estado.

En ese sentido, se destacó que el desafío hacia el Bicentenario implica consolidar una visión compartida de ciudad, bajo la premisa de que el desarrollo de Bahía Blanca sólo será posible a partir del trabajo conjunto entre todos los sectores.

En paralelo, el Municipio convocópara este sábado a las 10 -en el hall del Palacio Municipal- al acto oficial por el 198° aniversario de Bahía Blanca.